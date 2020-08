Veste teribilă pentru șoferii cu mașini pe benzină și motorină. Mare atenție la aceste probleme

Dacă ar fi să alegi o mașină la mâna a doua, care-i de încredere și care nu? Clasamentul de acum îți oferă câteva răspunsuri.

Clubul german ADAC, asociație a automobiliștilor renumită pentru implicarea în testarea și protejarea drepturilor proprietarilor de automobile, a publicat statistici noi pentru fiabilitatea vehiculelor de pe piață. Documentul este structurat pe cinci clase de vehicule – mini, mică, medie inferioară, medie și medie superioară.

Ia în calcul numărul de defecțiuni constatate de specialiștii ADAC în urma solicitărilor făcute de membrii săi pe parcursul anului trecut. Conform metodologiei, în clasament au intrat doar mașinile care au fost comercializate cel puțin trei ani pe piața germană, au fost înmatriculate în mai mult de 10.000 de exemplare într-unul dintre acești ani, iar în restul anilor în minimum 5.000 de unități.

Statisticile de fiabilitate a automobilelor care circulă pe străzile din Germania, realizate de ADAC în acest an, cumulează 3,7 milioane de defecte, descoperite pe parcursul anului 2019, notează Profit.ro. În total, au fost colectate date pentru 113 modele aparținând unui număr de 25 de mărci auto disponibile la vânzare în Europa.

Dacia, rezultate impresionante

Astfel, la categoria A (mașini de oraș), cea mai proastă mașină Smart ForFour, cu peste 30 de defecțiuni la o mie de mașini. Pe locul al doilea se află Fiat 500 fabricat în 2014 și 2015, cu probleme la baterie și schimbător, iar cea mai bună mașină din acest segment este Toyota Aygo.

În ceea ce privește segmentul B (supermini), Hyundai i20 este cea mai proastă mașină, cu peste 40 de defecțiuni la o mie de mașini. La fel și Opel Meriva din 2017 are rezultate proaste, iar Dacia Sandero are rezultate bune. Dacia nu are niciun model în lista celor mai puțin fiabile automobile din Germania. Dacia Sandero se numără printre modelele cu rezultate foarte bune. Mașina românească are doar doi ani, 2013 și 2014, în care a înregistrat mai multe defecțiuni (peste 20).

De asemenea, în categoria mașinilor compacte, Nissan Qashqai, una dintre cele mai vândute mașini din zona compactă a SUV-urilor, este și modelul cu cele mai multe defecte (2016 – 2017). Dacia are două modele în acest segment, Dokker și Duster, iar BMW X1 este cea mai bună din segment.

În final, segmentele D (clasa medie) și E (clasa executive), Ford S-Max, SEAT Alhambra și VW Sharan au avut cele mai multe defecte, iar Mercedes E Class (2010) a avut cele mai multe probleme la cea din urmă categorie.