Următoarea Dacia Logan ar putea arăta ca această limuzină „de buget”

Dacia Logan n-a fost niciodată o mașină prea arătoasă. A devenit, cu fiecare versiune, ceva mai dinamică. Acum însă poți spera la un model care chiar să fie decent.

Pentru 2020, sunt așteptate câteva mașini noi vândute fie sub marca Dacia, fie sub marca Renault. Compania franceză a anunțat deja un Logan nou, vândut sub marcă proprie, în Argentina. Și arată ceva mai bine decât ce știi de Logan în România. Vezi acest automobil în poza de mai sus.

Recent, un site din Rusia a publicat două idei de design pentru Logan. După cum vezi în pozele de mai jos, e vorba de o adaptare a mașinii către ceea ce sunt Skoda Octavia sau, de ce nu? mașinile premium de la Volskwagen. Cu un portbagaj mai scurt, cu un geam suplimentar în prelungirea celui de la ușa din spate, dar și cu o gardă la sol mai mică această mașină e ceea ce ai putea denumit limuzină pentru omul de rând.

Cu un preț de pornire de sub 10.000 de euro, ai putea uita că ești într-o Dacia sau Renault Logan. Sigur, poate că Logan va ajunge acolo, chiar dacă nu cu următoarea generație.

Dacia Sandero 2020 ar putea fi următorul hit al producătorului

Pentru acest an, Dacia are deja un plan: un Duster pe GPL și un Sandero nou. Acest model a fost deja un hit în vânzări până acum și cu un design inspirat de noul Clio de la Renault ar putea-o duce și mai bine.

Ce-i cu adevărat nou la Sandero 2020 e platforma pe care e construit. Dacia va trece la CMF-B, care vine să rezolve problemele cu normele de poluare pe care în prezent compania nu le respectă. În următorii ani UE înăsprește amenzile. Ca motorizare, noua mașină Dacia ar folosi un motor pe benzină SCe de un litru și 75 CP, un motor pe benzină TCe de un litru și 100 CP, iar motorul diesel Blue dCi de 1,5 litri ar avea 85 CP. Poate deveni și model hibrid sau pe GPL.