Urangutanul devenit viral: povestea abilităților sale de pescar cu sulița

Urangutanii sunt foarte similari cu oamenii, din prisma caracteristicilor fiziologice și a abilităților, dar nu ai văzut niciunul care să se apuce de pescuit, până acum.

Se întâmplă foarte rar să vezi animale care folosesc instrumente în diverse procese sau activități. Explicația are legătură cu lipsa dezvoltării lor mentale și a abilității de a planifica lucruri. Practic, înainte să pui mâna pe o piatră ca să spargi o nucă, trebuie să ai întregul scenariu în minte, înainte să pui mâna pe piatră, iar animalele se bazează aproape exclusiv pe instinct.

Urangutanii au în proporție de 97% același ADN precum oamenii. Din acest motiv, se numără printre cele mai inteligente primate. Pornind de la aceste particularități, mulți oameni de știință au încercat să studieze și au fost fascinați de abilitatea lor de a folosi unelte.

Chiar și așa, pare aproape imposibil ca un urangutan să fie imortalizat în timp ce folosește un suliță la pescuit. Întâmplarea face totuși că a dobândit această abilitate în timp ce privea pescarii de pe râul Gohong.

Fotografia de mai sus, deși arată foarte bine, este una publicată în 2008, în cartea Thinkers of the Jungle: The Orangutan Report. A fost scris de către Schuster, Smits și Ullal. În ceea ce privește descrierea imaginii, aceasta explică foarte bine contextul din spate. ”Un urangutan mascul, stă agățat precar de o creangă atârnătoare, plutește deasupra apei cu o suliță, încercând cu disperare să prindă un pește care trece. Imaginea extraordinară, o exclusivitate globală, a fost imortalizată în Borneo, pe insula Kaja. Acest individ a văzut localnici pescuind cu sulițe pe râul Gohong.

Deși metoda necesită foarte mult exercițiu pentru a fi dobândită de el, mai târziu, a fost capabil să improvizeze și a folosit bățul pentru a prinde pești care erau deja în plasele pescarilor.”, se arată în cartea în care a fost inclusă fotografia de mai sus.

În final, este important de reținut că urangutanul nu a prins niciun pește. Mai multe decât atât, un studiu al celor de la Harvard din 2013 a concluzionat că maimuțele nu au necesitățile anatomice pentru a efectua mișcări bruște de sus în jos, atât de necesare pentru pescuitul cu sulița.