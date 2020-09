Unul dintre cele mai grave atacuri cibernetice tocmai s-a întâmplat. Care au fost țintele

Universal Health Services, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale din SUA, a fost lovit de un atac de ransomware.

Atacul a lovit sistemele UHS duminică dimineață devreme, blocând computerele și sistemele telefonice la mai multe facilități UHS din întregul stat, inclusiv în California și Florida.

Una dintre persoanele care au declarat atacul a spus că ecranele computerului s-au schimbat și afișau un text care făcea referire la “universul umbrelor”, în concordanță cu ransomware-ul Ryuk.

“Tuturor li s-a spus să oprească toate computerele și să nu le aprindă din nou. Ni s-a spus că vor trece zile înainte să fie pornite din nou”.

Nu se știe imediat ce impact are atacul ransomware asupra îngrijirii pacienților sau cât de răspândită este problema.

UHS a publicat luni o declarație, spunând că rețeaua sa IT “este în prezent offline, din cauza unei probleme de securitate IT”.

“Implementăm protocoale extinse de securitate IT și lucrăm cu partenerii noștri de securitate IT pentru a restabili operațiunile IT cât mai repede posibil. Între timp, facilitățile noastre folosesc procesele de backup stabilite, inclusiv metodele de documentare offline. Îngrijirea pacientului continuă să fie livrată în condiții de siguranță și eficacitate”, se spune în declarație.