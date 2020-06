De ce americanii nu vor mai avea voie în Europa din cauza felului în care au gestionat pandemia

Uniunea Europeană lucrează la o listă care va conține toate țările ale căror locuitori nu vor mai avea voie să intre pe teritoriul statelor membre.

UE nu vrea să-și asume riscuri în ceea ce privește răspândirea virusului, așa că va împiedica locuitorii anumitor țări să intre pe teritoriul său. Astfel, plănuiește să limiteze accesul americanilor în Uniunie, după ce Statele Unite urmează să-și deschidă granițele la data de 1 iulie. De asemenea, pe lista țărilor „interzise” ar urma să se găsească atât Rusia, cât și Brazilia.

Motivul? Toate cele trei țări ar fi gestionat în mod necorespunzător situația generată de pandemia de coronavirus, după standardele Uniunii Europene. Potrivit The New York Times, Uniunea Europeană încă lucrează la finalizarea listei, pe care ar urma s-o trimită către cei 27 de membri în cursul săptămânii următoare.

Membrii sunt încurajați să adopte această listă, altfel UE ar putea lua în considerare restricționarea ciruclației în cadrul blocului, pentru a împiedica persoanele care provin din țările de pe listă să intre într-o țară cu restricții mai puține să treacă frontiera în alta. Potrivit NYT, vor fi permise călătoriile din China, precum și cele din unele țări în curs de dezvoltare.

Țările care nu vor mai avea voie să intre în Uniunea Europeană

Toate cele trei țări, SUA, China și Brazilie, sunt considerate nesigure în conformitate cu un set de criterii epidemiologice pe care UE le-a folosit pentru a le analiza. Pentru a măsura, au luat în considerare numărul mediu de cazuri noi la 100.000 de persoane, din ultimele 14 zile. Blocul UE are o medie de 14. În comparație, scorul din SUA este de 107, în timp ce Brazilia este de 180, iar Rusia de 80, relatează NYT.

Atât Donald Trump, președintele SUA, Jair Bolsonaro, președintele Braziliei, cât și Vladimir Putin, președintele Rusiei, au ezitat la început să impună măsuri restrictive pentru combaterea răspândirii virusului. În Statele Unite, de exemplu, numărul de cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2 nu a scăzut. În plus, în zonele din țară în care încep să se relaxeze restricțiile se înregistrează o creștere a numărului de cazuri.