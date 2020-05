Un joc clonat, subiect de proces între giganți: Apple și Google, puse în șah

Abilitatea chinezilor de a clona gadgeturi este renumită la nivel global. Deoarece chinezii au clonat însă un joc video, Apple și Google au ajuns să fie date în judecată.

Într-unul dintre procesele mai ciudate dintre giganții din tech, Ubisoft a decis să dea în judecată Apple și Google. În practică, problema cu pricina nu ține atât de mult de giganții din Cupertino și MountainView, dar pentru că sursa scandalului se află în China și politica drepturilor de autor de acolo este foarte flexibilă, Ubisoft a căutat o alternativă.

În ziua de azi, după câteva decenii de jocuri video lansate de diverși dezvoltatori, tinde să devină din ce în ce mai greu să vii la înaintare cu o idee absolut originală. Chiar și așa însă, în momentul în care discutăm de o clonă a unui joc, nu de un dram de inspirație, nu ar trebui să fie o surpriză majoră că se pot isca ”discuții” în fața unui judecător. Partea interesantă ține însăde de persoana pe care ți-o definești ca inamic.

Ubisoft s-a confruntat de curând cu o problemă. Jocul lor Rainbow Six: Siege a fost clonat de un dezvoltator chinez în proporție de 100%. Doar numele diferă. Alibaba`s Ejoy și Qookka Games au creat Area F2 fără să aibă niciun fel de emoție că toate elemente grafice, mecanica de joc sau diverse denumiri in-game sunt luate in Rainbow Six, shooter-ul foarte popular pe echipe. Până și interfața este identică. Prezența dronelor, a zidurilor distructibile și a sforilor pe care îți dai jos de pe clădiri sunt, de asemenea, prezente în ambele titluri.

Apple și Google comercializează Area F2 prin intermediul magazinelor virtuale pentru mobile pe care le administrează, Apple AppStore și Google Play. În prima fază, Ubisoft a mers la cei doi giganți cu doleanța de a șterge respectivul joc din magazin. Rugămintea fost refuzată. În acest context, Ubisoft a ajuns să acționeze Apple și Google în tribunal.

Din nou, într-o lume ideală, Ubisoft ar fi acționat dezvoltatorul jocului în tribunal, dar pentru că activează în China, sorții de izbândă ar fi fost infimi.