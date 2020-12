Turcii te conving să porți mască în cel mai ciudat mod: ce se întâmplă în stațiile de autobuz

Purtarea măștii de protecție cu scopul prevenirii răspândirii noului coronavirus a devenit o practică foarte comună la nivel global, dar mulți continuă să refuze, chiar dacă sunt în locuri publice.

Chiar și în România, se dau în fiecare zi foarte multe amenzi celor care refuză să poarte mască de protecție.În contextul în care purtarea ei este obligatorie prin lege, este evident că îți asumi riscul unei amenzi dacă refuzi.

Folosind un algoritm avansat de recunoaștere facială, turcii au găsit cel mai creativ mod de a te motiva să o porți. Nu este vorba de o amendă trimisă acasă, de parcă te-a prins radarul pe șosea. În schimb, sistemul detectează dacă cineva nu poartă mască și suprapune pe fața celui care este orientat către cameră un reproducere 3D a virusului, la fel ca un filtru de Facebook sau Snapchat.

Astfel de instalații ar putea deveni foarte comune, după ce autoritățile își dau seama dacă își ating sau nu scopul. Momentan, au fost instalate în refugiile din stațiile de autobuz dintr-o localitate din Turcia.

Murat Zorluoğlu, primarul orașului Trabzon, a spus că este o modalitate eficientă de a folosi inteligența artificială pentru a crește conștientizarea cu privire la pandemie. Deloc șocant, mulți au folosit tehnologia ca o sursă de umor. Și-au făcut un selfie sau au profitat de mecanism pentru a-l folosi ca oglindă.

Dincolo de faptul că unii sunt amuzați de tehnologia avansată, în Turcia obligă cetățenii să poarte mască în permanență, pe stradă sau în interior, în toate spațiile publice. Oricine este prins fără mască de protecție este automat amendat cu 900 de lire turcești, echivalentul a aproximativ 463 de lei. Va fi interesant de văzut ce soluții creative vor mai adopta autoritățile pentru a stimula spiritul civic.

Not wearing a mask? This city in Turkey will remind you in a special way. pic.twitter.com/ntFH0zdIeD

— euronews (@euronews) December 1, 2020