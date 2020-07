Trump se războiește din nou cu Twitter: de ce consideră că unele subiecte sunt ilegale

Donald Trump e cunoscut drept un lider extrem de imprevizibil și răzbunător. Lupta sa cu rețelele sociale e foarte bine cunoscută, dar marea lui problemă e cu Twitter, acolo unde postează zilnic chiar și zeci de mesaje.

Donald Trump s-a supărat tare pe Twitter și nu a renunțat la planul său de a reglementa extrem de dur rețelele de socializare. De fapt, totu a pornit după ce Twitter i-a cenzurat două postări încadrate la categoria dezinformări. Dar scânteile nu s-au stins, ba din contră.

Acum, liderul de la Casa Albă susține că subiectele de pe Twitter aflate în treding sunt ridicole, ilegale și, evident, nedrepte. De fapt, președintele american e supărat pentru că aceste topicuri l-ar pune într-o poziție nefavorabilă, iar Twitter le alege intenționat fix pe acelea care-l prezintă într-o lumină proastă.

Trump crede că rețeaua socială pe care este extrem de activ alege subiectele din trending pentru a-l pune pe el într-o imagine proastă.

So disgusting to watch Twitter’s so-called “Trending”, where sooo many trends are about me, and never a good one. They look for anything they can find, make it as bad as possible, and blow it up, trying to make it trend. Really ridiculous, illegal, and, of course, very unfair!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2020