Trump se ceartă până și cu Neil Young. Cum s-a ajuns la proces?

Șeful statului american a fost dat în judecată de către Neil Young, care a adus acuzații de încălcare a drepturilor de autor după ce Trump a folosit în campanie melodiile artistului fără permisiune sa.

Plângerea depusă la Curtea de apel din Manhattan conține acuzații referitoare la folosirea în timpul raliurilor electorale a unor melodii precum “Rockin’ in the Free World” și “Devil’s Sidewalk”.

Traseul plin de plângeri adresate parcurs de artist

Young a mărturisit că plângerile la adresa lui Trump au început încă din 2015, însă echipa de campanie i-a ignorat acuzațiile chiar dacă nu dețineau autorizație pentru a-i putea folosi cântecele, conform Reuters.

“Aceste obiecții nu trebuie să fie interpretate ca fiind o dovadă de lipsă de respect la adresa cetățenilor americani, care sunt liberi să susțină candidatul pe care îl preferă”, a explicat Young pentru a evita eventualele neînțelegeri.

“Cu toate acestea, nu pot, în bună conștiință, să permit ca melodiile mele să fie utilizate ca theme song într-o campanie divizată a ignoranței și urii”, a adăugat artistul.

Neil young așteaptă despăgubiri de 150.000 de dolari pentru fiecare încălcare a drepturilor de autor.

Echipa de campanie Trump nu s-a grăbit să ofere un răspuns acuzațiilor.

Se întâmplă destul de frecvent ca artiștii să se opună actelor neautorizate ale politicienilor de utilizare sau invocare a muzicii lor.

Cel mai de renume caz a avut loc în 1984 când Bruce Springsteen l-a acuzat pe Ronald Reagan, pe atunci președinte, de invocarea numelui său în campanie.

În decursul lunii trecute, mai mulți artiști, printre care se numără Aerosmith, Rosanne Cash, Green Day, Mick Jagger, Keith Richards, Elton John, Linkin Park, Lorde, Pearl Jam și Sia, au semnat o scrisoare comună în care cereau politicienilor să obțină autorizație înainte de a folosi muzică în campaniile electorale.

Neil Young s-a născut în Canada, însă este acum cetățean american. Young, în prezent în vârstă de 74 de ani, a fost înrolat drept artist solo în The Rock and Roll Hall of Fame în anul 1995, la 49 de ani. Iar în 1997, a fost inclus drept membru al trupei Buffalo Springfield.