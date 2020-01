Trucuri Microsoft Word: cum definești marginile la pagini și alegi rame

Microsoft Word este unul dintre cele mai populare programe create vreodată de gigantul din Redmond. Asta nu înseamnă însă că îi cunoști toate secretele.

În cazul în care ești utilizator de Microsoft Word și lucrezi la documente stufoase sau unele care au nevoie de îmbunătățiri estetice, trebuie să ai în vedere două lucruri. Este important să știi cum modifici dimensiunea marginilor la foaie pentru a-ți încadra mai bine conținutul în document. În același timp, ar ajuta să te ajute particularitățile definirii unor rame pentru înfrumusețarea paginii de copertă sau paginilor întregului document.

Partea mai prietenoasă, care necesită doar câteva clickuri, ține de alegerea cu precizie a grosimii marginilor la fiecare foaie din document. În acest scop, intri în Microsoft Word la secțiunea Layout. Dacă ai o versiune mai veche a programului, ar putea fi intitulată Page Layout. Fă click în stânga pe primul buton intitulat Margins. Alege una dintre variante și verifică, pe rând, modul în care influențează aspectul general al documentului, dacă îți sunt mutate rânduri sau este modificată poziția unor paragrafe.

Vizavi de rame, poziția acestui meniu variază, de asemenea, în funcție de versiunea ta de Microsoft Word. Este posibil să găsești Borders and Shading în Page Layout sau în noua secțiune Design, introdusă în Word 2016. În orice caz, după ce ai făcut click acolo, vei găsi o fereastră precum cea de mai jos. Fă click pe Page Border, bifează Box în stânga pentru a înconjura întreaga pagină. Personalizează-ți stilul ramei în centru, la secțiunea Style. Modifică lățimea ramei la Width, culoarea la Color și, opțional, la alege niște modele mai elaborate pentru rame prin meniul Art.

Este important să te asiguri ca în dreapta jos, la secțiunea Apply, să fie selectat Whole document. Dacă îți dorești rama cu pricina doar pe prima pagină, coperta documentului, alege Only first page sau First page of section. Confirmă modificările cu un click pe Ok.