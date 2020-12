Trebuie să faci asta urgent pe WhatsApp, altfel pierzi accesul. Se întâmplă cu aceste telefoane

Sigur ești un utilizator activ de WhatsApp. Tocmai de aceea trebuie să știi de schimbarea care se va întâmpla de la 1 ianuarie. Telefonul tău e pe listă?

Înainte de finalul anului, WhatsApp a anunțat că aplicația nu va mai funcționa pe orice telefon Apple mai vechi de iPhone 4. Totodată, iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 și 6S au nevoie de cel puțin iOS 9 ca să ruleze.

De menționat că iPhone 6S, 6S Plus și primul model SE sunt ultimele care primesc actualizarea iOS 14, așa că pe iPhone nu e atât de dramatică situația. Dacă ai un telefon mai vechi, poți verifica dacă pentru el este disponibilă o versiune mai nouă a sistemului de operare.

Pe Android mergi la Settings/System/System update. În funcție de producătorul telefonului, calea poate fi diferită – în esență, trebuie să ajungi la system update. La Samsung este Settings/Software update, iar la LG avem Settings/System/Update center/Software Update. În iOS, sistemul de operare poate fi actualizat la cea mai recentă versiune disponibilă de la Settings/General/Software Update.

În esență, aplicația nu va mai funcționa pe telefoane Android cu sistem de operare mai vechi de versiunea 4.0.3. Aici intră modele ca LG Optimus Black, Samsung Galaxy SII sau HTC Desire, notează Entrepreneur. Vorbim de telefoane care împlinesc zece ani. Astfel, cei cu telefoane mai vechi, care vor să folosească WhatsApp în continuare, trebuie să-și îmbunătățească sistemul de operare cu cel mai bun software recent disponibil.

Ce telefoane să iei ca să ai WhatsApp fără probleme în următorii 2-3 ani?

Poate e timpul de un upgrade, fie și doar pentru WhatsApp. Din fericire, există modele ieftine și bune. Iată mai jos câte recomandări.

