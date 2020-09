Toți șoferii trebuie să afle asta: mașinile de schimbă radical. Nici Dacia n-are șanse la așa ceva

O mașină fără șofer nu este condusă de o persoană, ci este controlată de un sistem de senzori și procesoare.

În multe țări, testele de conducere autonomă au loc de ani de zile. Germania dorește să permită mașini fără șofer în toată țara până în 2022.

Pe măsură ce tehnologia se dezvoltă, cercetătorii continuă să exploreze modalități de a face algoritmii folosiți să ia decizii de conducere mai bune, căile rutiere fiind astfel mai sigure.

Astfel, o echipă de trei doctoranzi de la Universitatea Tehnică din München a publicat recent detalii despre abordarea lor în revista Nature Machine Intelligence.

Ei folosesc o tehnică teoretică informatică, cunoscută sub numele de verificare formală, spune Christian Pek, autorul principal al studiului. „Cu acest tip de tehnici puteți asigura proprietățile sistemului și, în acest caz, ne putem asigura că vehiculul nostru nu provoacă accidente”.

Lucrarea arată pentru prima dată că această abordare funcționează în scenarii de trafic arbitrare, a spus Pek, precum și în trei scenarii urbane diferite în care apar cel mai adesea accidente: virarea la stânga la o intersecție, schimbarea benzii și evitarea pietonilor. „Rezultatele noastre arată că tehnica noastră are potențialul de a reduce drastic accidentele cauzate de vehicule autonome”, a spus el.

Dacă algoritmul reprezintă o îmbunătățire substanțială față de tehnicile actuale, care se bazează pe acceptarea unei cantități inerente de risc de coliziune, ar trebui să fie dovedit în teste.

Cât de sigur ar fi un astfel de algoritm pentru șofer?

Alți cercetători consideră că, în funcție de algoritmi ca sursă principală de îmbunătățire, se poate trece cu vederea ocazia șoferilor umani de a colabora cu inteligența artificială.

Acest algoritm funcționează prin prezicerea tuturor comportamentelor potențiale într-un scenariu de conducere, a spus autorul studiului, Stephanie Manzinger.

„Nu luăm în considerare doar un singur comportament viitor, cum ar fi o mașină care continuă cu viteza și direcția sa, ci luăm în considerare toate acțiunile care sunt posibile din punct de vedere fizic și legale în conformitate cu normele de circulație”, a explicat ea. Algoritmul planifică apoi o serie de măsuri de rezervă pentru a se asigura că nu provoacă niciun rău.

Mașinile fără șofer au capacitatea de a utiliza senzori avansați pentru a calcula mii de scenarii posibile și de a alege cel mai sigur curs de acțiune, a spus Pek – ceva ce oamenii nu pot face neapărat în momentul deciziei.

„Majoritatea metodelor nu sunt capabile să prezică ce ar putea fi în viitor, dar metoda noastră ar putea prezice toate evoluțiile potențiale viitoare ale scenariului, având în vedere că participanții la trafic au comportamente legale”.

O provocare este că algoritmul presupune că mașina este capabilă să vadă drumul, orice obstacole sau alți șoferi, cum ar fi oamenii sau bicicletele. Se presupune, de asemenea, că alte mașini de pe drum respectă constrângeri fizice și legale, cum ar fi să nu depășească viteza.

De asemenea, au testat algoritmul în situații urbane, nu în medii rurale sau cu risc ridicat.

În timp ce cercetarea în acest domeniu al siguranței vehiculelor este crucială, un algoritm mai bun ar putea să nu fie răspunsul la problemele de conducere autonomă, spune Bryan Reimer, cercetător în cadrul Centrului MIT pentru Transport și Logistică. „Societatea nu a răspuns, cât de sigur este suficient de sigur?”, a spus el.

Premisa în multe lucrări academice este că mașinile fără șofer pot fi adoptate odată ce se poate avea încredere de a conduce mai sigur decât oamenii. Dar Reimer spune că asta nu merge suficient de departe.

„Nu suntem pregătiți pentru erori robotizate care să dăuneze oamenilor”, a spus el. Este important, așadar, să definim ce este sigur în mod corespunzător. Diferite țări încearcă încă să lupte cu standardele legale pentru a se potrivi unui viitor fără conducător auto.

Însă vor fi și erori ale roboților, ca la oameni

Eroarea robotică va diferi de eroarea umană. Nu vor adormi sau nu vor fi distrași atunci când vor primi un SMS.

Dar vor greși în alte moduri, de exemplu confundând o bucată de gunoi cu o persoană. „Inteligența mașinilor este foarte bună la deciziile alb-negru, în timp ce oamenii sunt abili în luarea deciziilor în zonele gri”, a spus Reimer, care a susținut un discurs TedX numit „There’s More to the Safety of Driverless Cars than AI”.

„Trebuie să gândim mai puțin algoritmic”, a spus Reimer. El indică industria aviației ca exemplu: în urmă cu câteva decenii, existau planuri de automatizare a pilotului din cabină, dar industria a descoperit curând că nu era cel mai bun plan.

În schimb, au urmărit să îmbine expertiza umană cu automatizarea. „În avioane, oamenii lucrează cu automatizarea și o utilizează și își asumă noi responsabilități”, a explicat Reimer. „Asta a condus siguranța aviației către locul în care ne aflăm astăzi”.

Deci, cât de sigur este suficient de sigur? Reimer spune că este vorba despre crearea unei culturi a siguranței.

Pentru început, tot ceea ce se dovedește a fi mult mai sigur, chiar și o îmbunătățire cu 5-10%, ar fi un punct de plecare, dar nu va fi acceptabil pe termen lung. În loc de un standard de siguranță, obiectivul ar trebui să fie un proces și o îmbunătățire continuă – ceva asemănător cu modul în care FDA certifică noi terapii medicamentoase sau dispozitive medicale.

„Orice lucru care este suficient de sigur astăzi nu este suficient de sigur mâine”, a conchis acesta.