Toți clienții Banca Transilvania sunt vizați de ultima veste. S-a aflat chiar acum

Anul 2019 a fost unul extrem de bun pentru Banca Transilvania, iar clienții ar trebui să știe acest lucru. Cifrele spun totul.

Banca Transilvania și-a păstrat și anul trecut poziția de lider în topul băncilor din România. BT a continuat în aceeași direcție – și-a consolidat poziția pe piață, a continuat să câștige cotă de piață. Pe de altă parte, BCR și BRD n-au tras suficient și nu au crescut pe cât și-ar fi dorit.

ING a reușit să urce două poziții, chiar dacă, per total, sectorul bancar a încheiat 2019 cu un profit mai mic decât cel din anul anterior, arată profit.ro.

Banca Transilvania, lider în sectorul bancar din România

Datele arată că băncile au încheiat 2019 cu un profit net de 6,4 miliarde de lei, cu circa 0,4 miliarde de lei sub nivelul din 2018.. Activele băncilor au crescut cu 9,8% în comparație cu 2018 și au ajuns la 495,3 miliarde de lei.

Banca Transilvania a avut, pentru al doilea an la rând, cel mai mare câștig de cotă de piață și a ajuns la active de 87,7 miliarde de lei, cu 18% mai mult față de 2018, după ce a absorbit Bancpost. BT controla 17,7% din activele bancare românești în 2019, față de sub 14% în 2017, când era pe locul 2.

Pe locul al doilea se află BCR, iar pe locul al treilea vine BRD – Societe Generale. Cele două bănci n-au reușit să crească în ritmul pe care și l-ar fi dorit. Banca Comercială Română, parte a grupului Erste, a continuat să piardă cotă de piață și, deși activele au crescut cu circa 5% față de 2018, la 71,5 miliarde de lei, cota de active a scăzut la circa 14,4%, de la 15%.

BRD, la rându-i, a avut o dinamică și mai slabă decât cea a BCR și a pierdut mai bine de un punct din piață în doi ani, la active de 55,8 miliarde de lei. ING Bank a ajuns de pe locul 6 direct pe 4 anul trecut, în condițiile unei creștere a activelor cu peste 16%, lucru ce a ridicat cota de piață cu jumătate de punct procentual la 9%.