Tot ce a creat vreodată Radiohead, gratuit online: formația a creat o librărie virtuală

Dacă ești sau ai fost vreodată fan Radiohead, te vei bucura cu siguranță la noul anunț al formației iconice de rock alternativ.

Radiohead este una dintre formațiile britanice care activează de mai bine de trei decenii. Înființată în Abingdon, Oxfordshire în 1985, trupa îi are în compoziție pe Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O`Brien și Philip Selway. Datorită afinității lor pentru sintetizatoare și tehnologie, cel mai recent gest generos al trupei nu ar trebui neapărat să vină ca o surpriză majoră. Chiar și așa, este lăudabil.

Membrii formației de muzică rock au creat online o librărie virtuală pe care o poți accesa la această adresă. Tot ce găsești acolo este gratuit, iar volumul de informație este titanic. În contextul în care era destul de dificil în trecut să găsești diverse bucăți din catalogul digital al Radiohead, trupa s-a decis să-ți facă viața mai ușoară.

Acest proces a început la mijlocul anului trecut, când au publicat toate albumele pe YouTube. Dacă erai însă un fan adevărat, s-ar putea că muzica să nu-ți fi fost suficientă, iar dacă vroiai coperți de albume, grafică și alte creații digitale, trebuie să pierzi mult timp căutându-le pe site-uri obscure de fani. Acum, sunt toate la un loc, în format oficial de foarte bună calitate, fără costuri.

Tot acolo, găsești compilații de piese, B-Sides, artwork (coperți de albume și designuri de tricouri), apariții în concerte și la TV fără reclame, plus videoclipurile oficiale. În cazul în care vrei să-ți faci propriile tricouri sau să imprimi o ceașcă, vei găsi grafica necesară, de la începutul formației și până în prezent, pe site-ul oficial Radiohead.

Încercând să facă viața fanilor și mai ușoară, membrii formației vor posta diverse selecții din acea librărie stufoasă pe propriile conturi existente pe rețelele sociale. În același timp, librăria de muzică Radio prezentă pe serviciile de streaming tradiționale s-a extins în ultimele zile cu EP-ul de debut Drill, piesa I Want None of This de pe compilația caritabilă Help! A day in the Life, plus remixul King of Limbs de pe EP-ul TKOL RMX 8.