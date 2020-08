Topul celor mai bine plătiți actori: cât câștigă greii industriei cinematografice

Dwayne Johnson, luptătorul de wrestling devenit actor, cunoscut și sub numele The Rock, a fost din nou pe lista Forbes al celor mai bine plătiți actori.

Actorul a câștigat o sumă estimată la 87,5 milioane de dolari în anul fiscal care se încheie în iunie 2020.

Următorii pe listă sunt Ryan Reynolds și Mark Wahlberg, cu 71,5 milioane de dolari și, respectiv, 58 milioane de dolari.

Succesul Netflix ia amploare

În afară de Johnson, numele aflate pe listă creează un contrast considerabil față cele de topul 10 de anul trecut, dominat de vedetele francizei Marvel, precizează The Guardian.

În schimb, Netflix a devenit principal angajator, cel puțin 25% din totalul veniturilor de 545 milioane de dolari plătite de gigantul platformelor de streaming. Johnson a fost plătit cu aproximativ 23,5 milioane de dolari pentru filmul Red Notice, care urmează să apară pe Netflix, și a realizat profituri considerabile în colaborarea sa cu marca de haine și căști de Under Armour.

Reynolds, care este de asemenea în distribuția Red Notice, a încasat peste 20 milioane de dolari pentru fiecare dintre filmele sale Netflix recente, în timp ce o cifră similară ar fi fost plătită lui Wahlberg pentru Spenser Confidential.

Ben Affleck s-a clasat pe locul patru pe lista Forbes, cu o estimare a câștigurilor de 55 milioane de dolari. Affleck a realizat de asemenea un film Netflix, The Last Thing He Wanted, precum și o dramă sportivă, The Way Back.

Co-starul lui Johnson din Fast and Furious, Vin Diesel, a fot și el încadrat pe listă, ocupând locul al 5-lea cu 54 milioane dolari. Acest lucru se datorează în mare parte tot uriașului Netflix, pentru serialul animat Fast and Furious Spy Racers.

Akshay Kumar, Lin-Manuel Miranda, Will Smith, Adam Sandler și Jackie Chan compun restul topului 10. Câștigurile de 45.5 milioane de dolari ale lui Lin-Manuel Miranda provin aproape exclusiv din tranzacția cu Disney+ pentru drepturile de streaming la versiunea filmată Hamilton.

Sandler a semnat un acord cu Netflix pentru suma de 250 milioane de dolari în 2014 pentru filmul Murder Mistery, în care a jucat împreună cu Jennifer Aniston. Filmul a fost unul dintre principalele succese ale platformei de streaming de anul trecut.

Lista Forbes echivalentă pentru actrițe va fi prezentată săptămâna viitoare.