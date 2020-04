Top telefoane în 2020: surpriza momentului vine de la Samsung

În februarie, Samsung a anunțat câteva telefoane. Pe piață au ajuns în martie. Și acum vedem ce-a reușit producătorul când vine vorba de performanța acestor dispozitive.

Producători ca Samsung sau Huawei au intrat destul de rar în topurile realizate de AnTuTu. Aceste topuri sunt alcătuite pe baza rezultatelor obținute de telefoane în teste sintetice de performanță. Și, cumva, Samsung și alți producători mari nu reușeau performanță mari.

Situația s-a schimbat radical în martie. Acest top cu telefoane bune și foarte bune arată așa: Samsung S20 Ultra 5G, S20 Plus și S20 Ultra (cu procesor Exynos fabricat de Samsung). Dar dacă asta nu era suficient, pe locul patru e încă un Samsung: S20 Plus 5G tot cu Exynos, iar pe locurile șase și șapte sunt S20 și S20 Plus cu același Exynos.

Practic, cu acest clasament, producătorul dovedește că și procesorul său poate fi demn de luat în seamă. Din acest top nu lipsesc OnePlus 7T și 7 Pro, dar și un ASUS ROG Phone 2.

Top telefoane cu preț rezonabil: Samsung stă bine, dar nu-i șef

Dacă schimbi marja de preț, cel mai bine stă Redmi Note 8 Pro, urmat de două modele Xiaomi și un Samsung Galaxy A71. Ba chiar de la producătorul sud-coreean mai e un model: Galaxy A80 cu unul dintre cele mai ciudate sisteme pentru camerele foto.

Altfel, e un clasament dominat de telefoane Xiaomi și realme.

Revin un pic asupra clasamentului de la început. OnePlus 7 Pro e un telefon lansat în prima jumătate a lui 2019. A fost urmat de modelul 7T Pro, dar, cumva, primul model a fost mai bun. Acesta e un telefon cu ecran de 6,67 inci Quad HD+, de la 6 la 12 GB memorie RAM și 128 sau 256 GB spațiu de stocare.

A fost, totodată, primul telefon al companiei care a avut ecran cu rată de refresh la 90 Hz. Spre comparație, toate telefoanele Samsung de anul acesta au 120 Hz rata de refresh. Și 120 Hz a devenit etalonul pentru 2020. Oppo Find X2, de exemplu, e un alt model care oferă așa ceva.