Cât costă Samsung S20 și care e cel mai bun model pe care să-l cumperi

Samsung Galaxy S20 e seria cu cele mai bune telefoane ale companiei până în toamnă, la Note 20. Și Samsung S20 e disponibil în trei variante. Deloc ieftine, dar nu sunt lipsite de atuuri.

Pentru 2020, Samsung a adus câteva schimbări semnificative seriei Galaxy S. Alte nume, camere foto mai bune, un ecran excelent, dar și cel mai mare preț de până acum. Ai Galaxy S20, S20 Plus și Samsung S20 Ultra. Fiecare model poate fi cumpărat și cu modem 5G. Mufa de căști a dispărut, dar și-au făcut loc în telefoane bateriile mai mari și încărcarea mai rapidă.

Din 13 martie, seria e disponibilă la toți partenerii Samsung din România. Îl poți cumpăra online, offline sau la abonamentele operatorilor.

Samsung S20, de la cel mai accesibil la cel mai performant

Samsung Galaxy S20 e modelul standard, dacă vrei să-l ții minte așa. Are ecran de 6,2 inci 2K+ Dynamic AMOLED 120 Hz, 8 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Bateria e de 4.000 mAh. Sistemul de camere e dispus astfel: 12 MP (wide) + 64 MP (telefoto) + 12 MP (ultrawide) și 10 MP pentru selfie.

Telefonul beneficiază de încărcare rapidă pe fir la 25 wați, dar și încărcare wireless rapidă la 15 wați. Da, încărcarea reversibilă e disponibilă ca să încarci căștile Samsung sau alte telefoane pe spatele acestuia.

Ce preț are Samsung S20 4G și 5G

Samsung S20 Plus e un telefon de mijloc între cel mai ieftin și cel mai performant. Are ecran de 6,7 inci 2K+ Dynamic AMOLED 120 Hz, 8 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Sistemul de camere e la fel ca versiunea standard: 12 MP (wide) + 64 MP (telefoto) + 12 MP (ultrawide). Primește în plus un senzor 3D ToF și are tot 10 MP pentru selfie. Bateria e însă de 4.500 mAh.

Atât S20, cât și S20 Plus pot fi cumpărate în versiune 4G. Iar acestea au doar 8 GB memorie RAM și doar 128 GB spațiu de stocare. Versiunile 5G au 12 GB memorie RAM. Iar S20 Plus poate fi cumpărat și cu 256 sau 512 GB spațiu de stocare. Diferența de preț e considerabilă.

Cât costă Samsung S20 Plus 4G și 5G

În fine, Samsung S20 Ultra e telefonul impresionant din serie. Are un ecran de 6,9 inci 2K+ Dynamic AMOLED 120 Hz, 12 sau 16 GB memorie RAM cu 128 și 256 GB, respectiv 512 GB spațiu de stocare. Bateria e impresionantă: 5.000 mAh. Camerele de pe acest model sunt dominate de senzorul de 108 MP folosit pentru camera principală. Mai are un senzor de 48 MP (telefoto), 12 MP (ultrawide), un senzor 3D ToF și 40 MP pentru camera de selfie.

Cât dai pe cel mai scump model Galaxy S20

Ce telefon să cumperi dintre cele trei (dacă ești limitat de buget)

Samsung S20 Ultra. Încep cu el, că e excepția. Dacă ai buget, dacă nu-ți pasă cât dai pe un telefon, n-ai de ce să te uiți la celelalte. Sigur, are un senzor de 108 MP, are un ecran imens, bateria pe măsură. Ce să mai, bifează la toate capitolele, iar la unele dintre acestea mai mult decât o s-o facă concurența anul acesta.

Cel mai echilibrat: Samsung Galaxy S20. Da, e cea mai bună alegere. Și eventual pe 4G, dacă nu ții telefonul mai mult de un an. Abia spre finalul anului o să avem licitație 5G în România și banii cheltuiți în plus pe versiunea mai scumpă nu se întorc ca investiție într-un model cu internet mai rapid. Deocamdată, rețelele 5G sunt în câteva puncte.

Doar pentru ecran: Galaxy S20 Plus. Între cel de mai sus și acesta, singura diferență e ecranul. Acesta are unul mai mare și poate că vrei așa. Dacă îți mai permiți să dai în plus 500 de lei, iar dimensiunea ecranului contează, atunci acesta e justificat.