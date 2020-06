Top 10 statistici despre consumul online de pornografie care îți ridică părul pe mână

În cazul în care ți-ai pus vreodată problema că nu este chiar sănătos consumul obsesiv de pornografie de pe internet, nu ești departe de adevărat. Această activitatea se poate transforma rapid într-un viciu, iar riscurile sunt multe.

Internetul este gazda perfectă pentru conținut erotic. Există foarte multe filme pentru adulți pe internet, iar accesul la cele mai multe dintre ele este gratuit. De la apariția internetului, numărul site-urilor cu pornografie a crescut într-un ritm exponențial.

În teorie, există deja numeroase studii care atestă riscurile consumului abuziv de materiale erotice, mai ales pentru minori. Din păcate, chiar dacă accesul la acest tip de conținut este mai facil ca niciodată prin intermediul telefonului mobil, respectivele studii sunt în mare parte ignorate.

Încercând să promoveze riscurile consumului necontrolat de filme pentru adulți, o fundație intitulată Fight the New Drug (Luptă împotriva Noului Drog) a publicat mai multe studii în ultima perioadă. Din descrierea oficială, Fight the New Drug este o organizație non-religioasă și non-politică care există pentru a oferi indivizilor ocazia să ia o decizie informată referitoare la pornografie prin expunerea efectelor sale negative prin intermediul științei, statisticilor și mărturisirilor din experiență personală.

Mai jos sunt 10 statistici desprinse dintr-un articol publicat pe site-ul organizației.