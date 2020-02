Top 10 miliardari: cum și-au făcut banii cei mai bogați tineri din lume

În ultimul deceniu, miliardarii la nivel global au devenit din ce în ce mai tineri, iar domeniile în care activează sunt dintre cele mai diverse. Din acest motiv, merită avut în vedere un top 10 cu cei mai bogați dintre ei.

În 2020, cei mai tineri miliardari din lume au vârste între 22 și 32 de ani, conform Investopedia. În clasamentul lunii februarie, noul top 10 miliardari include patru femei și șase bărbați, o dovadă a faptului că, cel puțin pe această zonă, există un echilibru între sexe. Banii lor au fost obținut din finanțe, tehnologie, producție de alimente și consumabile medicale.

Dincolo de top 10, în total, sub 40 de ani, există 63 de miliardari. Împreună, ei au o avere cumulată de 265 de miliarde de dolari. Trecând peste detaliile de fond, mai jos se poate observa o listă cu top 10 cei bogați tineri de pe mapamond.

Kylie Jenner este pe locul 1 în clasament cu un miliard de dolari, la doar 22 de ani. Ea are o averă netă de un miliard de dolari. În prima fază, a devenit populară datorită prezenței în serialul Keeping Up with the Kardashians, acum însă, are un adevărat talent antreprenorial. Acum, are o companie profitabilă de cosmetice, Kylie Cosmetics, dar face bani și din prezența sa pe rețele sociale.

Surorile Alexandra Andresen şi Katharina Andresen ocupă locurile 2 și 3 în același top cu 1,4 miliarde de dolari fiecare. Ele trăiesc în Norvegia și sunt fiicele lui Johan H. Andresen Jr, proprietarul Ferd, o companie specializată pe investiții și tranzacții la bursă. Cele două fete au 42,2% din acțiunile companiei.

Gustav Magnar Witzoe este pe locul patru în top cu 3 miliarde de dolari. El deține aproape jumătate din SalMar ASA, unul dintre cei mai mari producători de somon din lume.

Evan Spiegel este pe 5, la 29 de ani. Are o avertă de 2,1 miliarde de dolari și și-a obținut banii din tech. Este co-fondatorul și CEO-ul Snap Inc, compania din spatele Snapchat.

John Collison este pe 6, la 29 de ani cu o avere de 2,1 miliarde de dolari. Activează tot în domeniul tech, fiind proprietarul și co-fondatorul Stripe, o companie de software care facilitează plățile online cu cardul de credit. Compania sa pe care o administrează cu fratele său în Irlanda este evaluată la 20 de miliarde de dolari.

Anna Kasprzak are 30 de ani și o avere netă de un miliard de dolari. Ea a devenit populară după ce a concurat la Jocurile Olimpice din 2016 de la Rio. Banii și i-a câștigat după ce a devenit deținător parțial al brandului danez de încălțăminte ECCO.

Ludwig Theodor Braun este pe 8, la 29 de ani cu o avere de un miliard de dolari. El deține 10% din compania de dispozitive medicale B. Braun Melsungen AG, fondată în 1839.

Jonathan Kwok este pe 9, la 30 de ani. Are o avere de 2,5 miliarde de dolari. Este cel mai tânăr fiu al lui Walter Kwok, fostul președinte al Sun Hung Kai Properties, cel mai mare dezvoltator imobiliar din Hong Kong.

Patrick Collison, la 32 de ani, închide acest top 10 cu 2,1 miliarde de dolari. El a co-fondat Stripe cu fratele său menționat mai sus.