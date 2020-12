Toate restricțiile de călătorie în Marea Britanie, de la 1 ianuarie: când îți trebuie viză

Dacă plănuiai să călătorești în Marea Britanie după 1 ianuarie 2021, merită să ai în vedere că regulile se vor schimba semnificativ. Pentru anumite categorii de călători, vizele vor deveni obligatorii.

În continuare, nu ești obligat să intri în Regatul Unit doar cu pașaportul. Cărțile de identitate vor mai fi suficiente până pe 30 septembrie 2021. Condiția este ca durata ta de ședere în teritoriu, pe parcursul unui an, să nu depășească 6 luni. Atunci, vei fi nevoit să obții viză. Dacă vrei să studiezi sau să lucrezi în UK, viza va fi de asemenea obligatorie.

Având în vedere că procesul de Brexit se finalizează de la 31 decembrie 2020, niște schimbări erau previzibile începând cu 2021, dar lista completă a lor nu a fost cunoscută, până acum.

„Conform noilor reglementări anunţate de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, începând cu 1 ianuarie 2021, cetăţenii români vor putea intra pe teritoriul Regatului Unit pentru şederi de scurtă durată (ex. în scop turistic, în vizită etc.) pentru o perioadă de până la 6 luni într-un an, fără a avea nevoie de o viză de intrare. Cu toate acestea, cetăţenii români care doresc să muncească în cele 6 luni trebuie să obţină, în prealabil, o viză de intrare”, a comunicat Ministerul român al Afacerilor Externe.

În ceea ce privește obligativitatea utilizării pașaportului, lucrurile sunt clare. Intrarea pe teritoriul Marii Britanii se va face în baza cărţii de identitate doar până pe 30 septembrie 2021, ulterior fiind necesar paşaport. „Până la data de 30 septembrie 2021 inclusiv, intrarea pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se va putea realiza în baza paşaportului sau a cărţii de identitate româneşti valabile, iar ulterior acestei date se va putea călători doar pe baza paşaportului valabil (paşaport simplu electronic, paşaport simplu temporar)”, subliniază MAE.

„Cetăţenii români care doresc să se deplaseze pe teritoriul Regatului Unit pentru o durată mai mare de şase luni (pentru activităţi de muncă, pentru studii etc.) au nevoie, începând cu data de 1 ianuarie 2021, de viză din partea autorităţilor britanice. Autorităţile britanice au prevăzut două modalităţi pentru obţinerea vizei. Astfel, cetăţenii români posesori ai unui paşaport simplu electronic pot obţine viza online, prin accesarea paginii de internet. În cadrul acestui portal, solicitanţii au la dispoziţie un ghid conţinând procedura detaliată de obţinere a vizei. Persoanele care posedă un paşaport biometric vor putea completa cererea, inclusiv confirmarea identităţii, utilizând o aplicaţie pentru telefoane inteligente (tip smartphone).

MAE subliniază că solicitările pentru obţinerea vizei nu se pot depune în baza cărţii de identitate. Cetăţenii români care nu deţin paşaport simplu electronic şi aplică în baza unui paşaport simplu temporar trebuie să depună documentaţia personal la centrul regional pentru vize din România – Bucharest Visa Application Centre, DBH-Group Serviced office, adresa: Bucureşti, sector 1, strada Buzeşti nr. 50-52, et.2 Business Center. Pentru depunerea documentaţiei, este necesară programarea prealabilă online, prin accesarea paginii de internet.” a precizat MAE.