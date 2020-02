Tesla și China au forțat Europa să ia o decizie radicală pentru mașini electrice

Tesla a ajuns să domine piața mașinilor electrice, iar China să fie cea mai activă țară în piața asta. Și abia acum Europa ia în serios amenințarea.

Germania și Franța au anunțat că plănuiesc crearea unei fabricii gigant care să producă baterii pentru mașini. Cele două țări, cu această decizie, reprezintă doar o parte din strategia europeană de-a concura atât cu Tesla, cât și cu China drept producător de echipamente.

Această fabrică ar urma să fie construită aproape de oraşul german Kaiserslautern. Va fi denumită Automotive Cell Co şi va costa aproximativ două miliarde de euro. Va completa însă o altă uzină care va fi amplasată în regiunea franceză Hauts de France. Împreună, cele două vor costa aproximativ cinci miliarde euro. Vor avea însă o capacitate combinată de producţie de aproximativ 48 de gigawaţi oră.

Cursa pentru mașini electrice e condusă de Tesla și Europa abia acum începe

Constructori auto germani ca Volkswagen şi BMW domină producţia de automobile în Europa. Dar când vine vorba de mașini electrice au întârziat considerabil. Și Renault e în această schemă, dar compania încă nu are un model care să concureze cu Tesla.

Companiile din Europa, pe scurt, au permis producătorilor ca Tesla și cei din Asia să dobândească o poziţie de lider pe piaţa producţiei de baterii pentru automobilele electrice. Firmele chineze Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) şi BYD Co. Ltd. se numără printre liderii pe piaţa producţiei de celule pentru baterii litiu-ion în timp ce Tesla a investit în mai multe gigafactories care să îi furnizeze bateriile pentru mașinile sale electrice.

Acum, Germania şi Franţa vor să construiască cele mai bune şi mai sustenabile baterii și, implicit, mașini. Dacă vor reuși, vom vedea. Uzina de la Kaiserslautern va demara activitatea în 2024 şi va avea 2.000 de angajaţi. Împreună, uzinele din Germania şi Franţa ar urma să acopere între 10 şi 15% din cererea de baterii din Europa.