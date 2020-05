Tesla promite bateria revoluționară pentru mașini electrice: prețul ar putea scădea masiv

Fără îndoială mașinile Tesla sunt cele mai populare când vine vorba de automobile electrice. Acum, compania vrea să schimbe tehnologia bateriilor pentru autonomie mai mare și o scădere a costurilor.

Promisiunea îndrăzneață a Tesla acum e să livreze o mașină a cărei baterie ține 1,6 milioane de kilometri. E cu atât mai impresionant cu cât nu prea există mașini clasice, pe benzină sau motorină, care să ruleze atât de mult. Deocamdată, compania promovează noul acumulator drept „bateria pentru un milion de mile”, așa că e probabil ca datele tehnice să se mai schimbe până când va fi un produs final instalat pe mașini.

Noul tip de baterie ar fi instalat pe mașinile din China, în primă fază. Un rezultat direct al acestei reușite ar fi că prețul mașinilor electrice poate să scadă masiv. Asta și pentru că nu ar trebui să mai înlocuiești bateriile după un timp, iar autonomia nu va avea prea mult de suferit.

Tesla lucrează cu o companie din China pentru noua baterie

Noul tip de acumulator ar fi fost dezvoltat în parte de ingineri recrutați de Elon Musk direct. Totuși, compania lucrează împreună cu alt grup, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd din China, pentru produsul final. În același timp, General Motors lucrează cu LG Chem pentru realizarea unui obiectiv pe care și Tesla îl are: eliminarea cobaltului din baterii.

Problema cobaltului e că, pe de o parte, e dificil de obținut și sunt deja acuze la adresa Tesla și altor companii că exploatează minori în minele de cobalt. Apoi, dacă acest material natural poate fi înlocuit, costul unei baterii ar putea fi redus, dacă e folosit un produs sintetic.

În prezent, nicio companie auto sau de altă natură n-are o rețetă perfectă pentru un nou tip de baterii. Dar e foarte posibil ca Tesla să reușească înaintea altora.