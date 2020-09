Fanii l-au descoperit: Musk a început testarea noului Tesla Model Y cu o caroserie dintr-o bucată

Când veteranul auto Sandy Munro a demontat o Tesla Model Y a observat că avea doar două piese masive pentru corpul său inferior. Și acum urmează o altă surpriză de la companie.

Descoperirea lui Munro a confirmat o îmbunătățire semnificativă față de Model 3. Tesla a folosit pentru aceasta aproximativ 70 de bucăți de metal. Chiar și cu aceste îmbunătățiri, Elon Musk a declarat că, în cele din urmă, caroseria din spate a modelului Y va fi compusă doar dintr-o singură piesă.

Imaginile fabricii din Fremont sugerează că producătorul de mașini electrice a început să testeze producția dintr-o singură piesă a modelului Y.

Gabeincal a efectuat recent un zbor pe deasupra instalațiilor din Fremont ale Tesla și-a publicat un video pe YouTube. Pe baza filmărilor cu drona, a devenit evident că Tesla dezvoltă în prezent ceea ce pare a fi o a doua uzină de turnare „Giga Press” pe terenul fabricii Fremont.

„Giga Press”, produs de Idra Group, cu sediul în Italia, este, fără îndoială, una dintre cele mai mari de acest gen de pe piață. Are o forță de fixare cuprinsă între 55.000 și 61.000 kN (kilonewtoni). Până în prezent, există două astfel de mașini în fabrica Fremont, iar una produce deja piese pentru vehicule.

Destul de interesant, părțile care au fost reperate în zborul dronei par a fi turnate dintr-o singură piesă pentru cadrul secundar din spate al modelului Y.

Având în vedere acest lucru, se pare că Tesla se află acum într-un moment în care optimizează procesul de producție al Model Y.

Rapoartele au arătat că Gigafactory Shanghai va primi, de asemenea, un „Giga Press” pentru linia sa de producție Model Y. Documentele de la producătorul de mașini electrice arată că Giga Berlin va dispune de opt „Giga Press” pentru operațiunile sale. Elon Musk a declarat anterior că ideea de a folosi piese mari pentru modelul Y a fost inspirată de versiunile Hot Wheels ale vehiculelor Tesla.

„După cum a subliniat cu exactitate Sandy, partea din spate a Model 3 arată ca o plapumă peticită. Nu este prea grozav. Versiunea actuală a modelului Y are două piese mari din aluminiu turnat sub presiune, care sunt îmbinate. Mai târziu în acest an, vom face tranziția către o singură piesă, care integrează, de asemenea, cele două șine din spate.”

Elon Musk