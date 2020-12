Tesla putea fi o companie Apple: dezvăluiri uimitoare făcute de Elon Musk

Într-o serie de dezvăluiri fără precedent din partea lui Elon Musk, fondatorul Tesla a dezvăluit contextul în care producătorul de mașini electrice ar fi putut lucra sub Apple.

Dacă este să-l credem pe Elon Musk, la un moment dat, a încercat să vândă Tesla celor de la Apple, în timpul mandatului lui Tim Cook. Afirmațiile au fost făcute Musk într-o serie de tweet-uri postate ca răspuns la raportul Reuters de acum câteva zile cu privire la o viitoare mașină electrică ieșită din Cupertino.

”În timpul celor mai negre zile din programul Model 3, l-am contactat pe Tim Cook pentru a discuta posibilitatea achiziției Tesla de către Apple (pentru 1/10 din valoarea noastră actuală). A refuzat să se întâlnească cu mine”, a relatat CEO-ul celui mai profitabil producător de mașini electrice de pe mapamond.

Deși nu vom afla vreodată o confirmare oficială pe marginea acestui subiect din partea lui Tim Cook sau a altui oficial Apple, informația nu pare deloc exagerată. Se speculează de mult timp în piață faptul că Tesla ar fi putut deveni o proprietate Apple. Aceasta este însă prima oară când zvonul respectiv a fost confirmat oficial.

În aceeași serie de tweet-uri, Elon Musk a contestat totuși acuratețea datelor obținute de Reuters, mai ales cu referire la bateriile pe care le-ar putea utiliza Apple în viitoarea mașină. CEO-ul Tesla a spus că el folosește deja baterii cu fosfat de fier în mașinile produse la fabrica Gigafactory din Shanghai. Ca urmare, este impropriu să afirmi că respectiva tehnologie este revoluționară, în premieră, cum se arată în documentele obținute de Reuters. Musk nu este impresionat nici de integrarea senzorilor LiDAR în mașini.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020