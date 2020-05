Telefonul surpriză de la Huawei, dezvăluit: de ce a lansat același model ca în 2019?

Poate îți sună a deja-vu: Huawei a lansat P30 Pro. Da, e telefonul din 2019, dar compania are un scop întemeiat să-l readucă pe piață. Lucru pe care l-a mai făcut și în toamna lui 2019.

Huawei P30 Pro a fost un telefon excelent în 2019 și s-a bucurat de popularitatea lui. În 2020, compania îl readuce pe piață sub un nume nou: P30 Pro New Edition. Motivul pentru care face asta e accesul la serviciile Google.

Încă de anul trecut telefonul avea un hardware bun. Acum, e și mai bun, iar marele câștig al clienților e că au acces la Play Store, YouTube și nu numai.

Ce înseamnă să cumperi un Huawei P30 Pro New Edition și nu un P30 Pro original?

În esență, P30 Pro e la fel: ecran de 6,47 inci OLED, procesorul Kirin 980, 8 GB memorie RAM, camerele foto excelente cu zoom optic 5x și baterie de 4.200 mAh. Dar spațiul de stocare folosește tehnologia UFS 3.0, mai rapidă decât pe modelul precedent, iar interfața e EMUI 10.1 pe Android 10.

Designul a rămas la fel, dar prețul a scăzut. Huawei Germania, acolo unde a fost dezvăluit, îl listează la un preț de 750 euro pentru versiunea cu 256 GB. Dacă îl alegi cu un ceas al companiei, se duce la un cost de 848 euro.

Pe piață Huawei mai are un model nou: P40 Pro. Și acesta are un design diferit, camere foto mai bune, dar îi lipsesc și serviciile Google. Astfel, compania relansează telefonul din 2019, care este în continuare o alegere bună, și îl ține pe piață pentru încă un an. Avantajul ar fi în ceea ce privește actualizările. Totuși, strategia de acum a Huawei e cumva similară celei aplicate atât de Samsung, cât și de Apple.

Apple, tradițional, ține modele vechi la vânzare cu preț scăzut. Samsung, în 2020, a ales același drum. Huawei, mai mult constrânsă de lipsa serviciilor Google pentru clienții din Europa, a ales relansarea. Demersul acesta ajută însă și în ce vrea UE să facă prin forțarea producătorilor către un ritm mai lent de lansări și o susținere a telefoanelor deja vândute.