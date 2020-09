Telefonul etic, la a treia generație: Fairphone 3+ ar putea fi singurul smartphone modular

Dacă ai visat vreodată la un smartphone modular, noul Fairphone 3+ ar putea fi cel mai aproape de materializarea dorințelor tale. Aceasta este cea mai nouă iterație a conceptului de telefon etic.

În timp ce giganți precum Samsung lansează două telefoane de top pe an, pentru a alimenta obsesia oamenilor pentru cel mai nou, cel mai bun și mai performant aparat, câteva companii încearcă să adopte o altă abordare. Fairphone, de exemplu, a fost construit încă de la început în jurul unor principii etice.

Această noțiune aplicată la smartphone-uri se referă la faptul că materialele folosite nu sunt obținute din zone de conflict sau prin asuprirea muncitorilor prin condiții de lucru inumane. În plus, se încearcă micșorarea amprentei asupra mediului înconjurător, prin reciclarea majorității componentelor și oferirea unor posibilități de upgrade facil. În orice moment îți poți schimba bateria de unul singur, îți poți înlocui camera și nu numai.

Creatorii acestor gadgeturi neobișnuite continuă să aplice aceleași valori în cazul FairPhone 3+, cel mai nou smartphone etic. Foarte similar cu versiunea precedentă, acest aparat incorporează un upgrade important pe partea de captură. Are o cameră principală de 48 de megapixeli și o a doua cameră de 16 megapixeli pentru selfie-uri.

Utilizatorii existenți de Fairphone 3 pot, fără probleme, să-și schimbe camerele cu noile module incluse în Fairphone 3+. În plus, pot să-și schimbe ecranul în cazul în care se sparge și alte componente esențiale, cu scopul de a micșora impactul asupra mediului înconjurător.

Ca referință, foarte mulți utilizatori de smartphone își schimbă telefonul când se crapă ecranul sau întâmpină vreo problemă cu camera. Prin adoptarea mecanismului modular, utilizatorii își vor ține telefonul mai mult timp, pentru că îl pot repara cu ușurință. Accentul pe modularitate este atât de evident, încât fiecare telefon se livrează cu o șurubelniță în cutie ca să-ți poți înlocui cu ușurință piesele defecte sau cele care pot avea parte de un upgrade.

Ca un detaliu drăguț, fiecare Fairphone 3+ este realizat plastic reciclat în proporție de 40%. În rest, vorbim de un gadget construit în jurul unui panou LCD Full HD+ de 5,7 inci protejat cu Gorilla Glass 5. Partea de procesare constă într-o combinație între un Snapdragon 632 cu 4GB RAM și o memorie internă de 64GB. Vine preinstalat cu Android 10 și are un acumulator de 3000 mAh cu suport pentru încărcare rapidă prin Qualcomm QuickCharge. Are un senzor de amprentă pe spate, suportă două nan-SIM-uri și are mufă de căști tradițională. Prețul de achiziție este de 469 de euro pe site-ul oficial, iar primele exemplare vor fi livrate pe 14 septembrie.