Telefoane ieftine la eMAG: 6 modele care costă mai puțin de 1.500 lei

eMAG are în stoc unele dintre cele mai bune telefoane. Dar și cele mai scumpe. Așa că, dacă vrei ceva mai ieftin, am făcut lista asta pentru tine să alegi mai ușor.

Când cauți un telefon ieftin, indiferent că-l iei de la eMAG, operatori sau alte magazine, important e să fie de la o marcă mai mare. Eventual una cu prezență în România. Măcar pentru service vei fi mai bine acoperit. Altfel, pentru lista de mai jos, am setat baremul la 1.500 lei. Și am adunat șase modele.

Telefoane ieftine de la eMAG

Motorola One Vision a fost o surpriză plăcută în 2019. E un telefon cu ecran mai înalt decât celelalte, hardware onorabil, are 128 GB spațiu de stocare și are preț excelent. Îl găsești aici.

În primăvara lui 2019, Huawei a lansat mai multe telefoane. Printre acestea e și P30 Lite. Cea mai ieftină versiune din serie are acum un preț excelent la eMAG. Telefonul are 128 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM și-o cameră de 32 megapixeli. Îl poți cumpăra de aici.

Nokia 7.2 e un alt telefon care se remarcă ușor în zona asta de preț. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și primește regulat actualizări. Sistemul de operare e curat, așa că nu te vei pierde în tot felul de interfețe. Îl ai aici cu preț bun.

Apoi, la eMAG, există și un Samsung Galaxy A60. Acest telefon are 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și-a fost unul dintre modelele remarcabile din 2019. Dacă vrei ceva care-și face treaba, găsești telefonul aici.

Tot de la Huawei, dar sub brand diferit, ai Honor 10. Are 4 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și un ecran de peste 5,8 inci. eMAG îl are și cu reducere considerabilă acum. Îl prinzi cu preț bun aici.

În fine, un alt modele fără pretenții de la eMAG, dar cu preț bun, e Samsung Galaxy M40. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și ecran de 6,3 inci. Îl poți cumpăra de aici cu preț bun.