De ce această tastatură e mai scumpă decât o Dacia nouă

Când te gândești la o tastatură scumpă, nu-ți vine în minte una care-i mai scumpă decât o Dacia. Dar așa e cazul cu o creație de la ADATA. A prezentat-o acum la CES 2020.

CES e, de regulă, despre inovații și tehnologii de care ai sau n-ai nevoie. ADATA a mers într-o altă direcție. A venit cu o tastatură care costă 10.000 de dolari. De ce? Pentru că e placată cu aur și arată ca cel mai scump obiect banal pe care l-ai putea cumpăra în viața asta.

ADATA a creat această tastatură într-o ediție limitată. Structura e de aluminiu, dar unul placat cu aur de 24 karate. Dincolo de-a o îmbrăca în aur, nu-i deloc ușor să faci o așa tastatură. Fiecare tastă e placată manual și, implicit, asamblată manual. Astfel, te poți raporta la o tastatură mai scumpă decât o Dacia Logan sau Sandero și ca la o lucrare handmade minuțioasă.

O tastatură care sigur rămâne în istoria CES

Creația ADATA e cu atât mai ciudată cu cât nu prea vezi astfel de obiecte placate cu aur (sau alte metale prețioase). Sigur, telefoane au mai fost. În fiecare an e câte un model de iPhone care are aur, platină sau chiar diamanate. Poate la anul vom vedea o tastatură care are diamante în loc de taste.

Altfel, acest model de tastatură se numește XPG Golden Summoner și va fi disponibil doar în șase exemplare. Dat fiind stocul destul de limitat, cel mai probabil vor fi clienți care vor dori așa ceva.

Cât despre ideea din spatele acestui gadget neobișnuit, un client a cerut o tastatură din aur. ADATA a făcut-o și apoi s-a gândit că n-ar strica să mai facă unele bucăți în plus, că poate interesul e mai mare de-o singură comandă.

Odată cu această creație putem spune că și CES 2020 a avut doza lui de extravaganță.