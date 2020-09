Țara în care roboții servesc clienții în restaurante: cum funcționează sistemul?

Un restaurant de burgeri din capitala Coreei de Sud este puțin diferit de restaurantele tipice de fast-food: personalul său e format din roboți.

De la comandă până la preluare, clienții nu au nevoie de nicio interacțiune față în față. Tot ce trebuie să facă este să dea click pe meniul dorit de pe ecranul tactil al unui aparat, să plătească și să aștepte ca un robot de serviciu să aducă sacoșa cu produsele la locul de preluare.

În așteptarea mâncării, clienții fac fotografii sau se uită cu curiozitate la roboții chelneri, care amintesc de personajele minionilor populari din filmul de animație „Despicable Me”. Culorile galben și negru ale restaurantului No Brand Burger conferă locului aspectul unui magazin de jucării.

„Este prima dată când văd astfel de roboți AI, așa că sunt cu adevărat uimitori și amuzanți”, a spus Shin Hyun Soo, un corporatist în vârstă de 31 de ani care a încercat serviciul.

Clientul poate lua mâncarea fără niciun contact direct cu personalul

Managerul uman al restaurantului, Bae Eunyoung, a explicat procesul: când un client vine în fast-food și comandă, comanda este trimisă automat în bucătărie. Acolo, o mașină de gătit automată pregătește mâncarea. Personalul uman are și el un rol de jucat, a explicat Bae, adăugând toppinguri la ingredientele gătite înainte de a le înfășura și de a le transmite unui robot pentru a le servi.

Acest lucru ajută vânzările în momentul de față, pe fondul pandemiei coronavirusului și al restricțiilor sale. No Brand Burger nu este singurul restaurant local care folosește roboți pentru a servi clienții, pentru o mai mare siguranță. Principala companie IT din Coreea de Sud, KT, a colaborat cu lanțul de restaurante Mad for Garlic pentru a furniza roboți care servesc prin inteligența artificială.

Folosind cartografierea spațiului 3D și alte tehnologii, robotul se poate deplasa liber pe benzile înguste dintre mese și poate evita obstacolele pentru a ajunge la destinație, a spus Lee Youngjin, liderul echipei AI Platform Business Team de la KT. Roboții sunt și mai eficienți, putând servi până la patru comenzi pe călătorie.