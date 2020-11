Țara care vrea să treacă la bani digitali chiar din 2021: cum ar funcționa sistemul?

Deși ne considerăm a fi în era digitalizării, nu putem vedea totuși un element digital crucial progresului – moneda digitală.

Sigur, există criptomoede și unele încercări sau propuneri către o monedă digitală unică și oficială. Însă mai există demersuri de făcut până la a ajunge să avem cu adevărat monede digitale.

Asta, desigur, dacă nu ne arată japonezii că lucrurile sunt posibile și asta chiar mai rapid decât am crede.

Peste 30 de mari companii japoneze vor începe anul viitor experimentarea emiterii unei monede digitale comune private pentru a promova digitalizarea într-unul dintre statele cele mai iubitoare de cash din lume.

Măsura urmează planului recent anunțat de Banca Japoniei de a experimenta emiterea de yeni digitali, subliniind o conștientizare din ce în ce mai mare a necesității ca Japonia să ajungă la curent cu progresele globale rapide în tehnologia financiară.

Ideea este simplă: o monedă digitală unică și un sistem agregat

Grupul, format din cele mai mari trei bănci japoneze, precum și brokeraje, firme de telecomunicații, utilități și comercianți cu amănuntul, va efectua experimente pentru emiterea unei monede digitale care va utiliza o platformă comună de decontare.

“Japonia are multe platforme digitale, niciuna dintre ele nu este suficient de mare pentru a depăși plățile în numerar”, a declarat Hiromi Yamaoka, fost executiv al BOJ care conduce grupul, într-un briefing online. “Nu vrem să creăm o altă platformă de tip siloz. Ceea ce vrem să facem este să creăm un cadru care să facă diferite platforme reciproc compatibile”, a spus Yamaoka.

Băncile private vor fi însărcinate cu emiterea monedei digitale în cadrul experimentelor, deși nu va fi exclusă posibilitatea ca alte entități să emită un yen digital, a clarificat acesta.

Japonia este printre statele cele mai iubitoare de bani cash din lume, plățile fără numerar reprezentând doar 20% din totalul decontărilor – mult sub Statele Unite, de exemplu, care au 45% plăți fără numerar sau China cu 70%.

Autoritățile au fost dornice să promoveze tranzacțiile fără numerar pentru a crește productivitatea, deși progresul a fost lent, parțial din cauza inconvenientului plății digitale neagregate.

Diferite platforme digitale din Japonia concurează și rămân incompatibile între ele, spre deosebire de China, unde doar o serie de platforme uriașe domină piața.

Cele trei mega bănci japoneze – Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Mizuho Financial Group Inc și Sumitomo Mitsui Financial Group Inc – și-au lansat fiecare propriile sisteme de plată digitală. Dar rămân în urmă față de eforturile firmelor de tehnologie, cum ar fi unitatea PayPay a SoftBank Group.