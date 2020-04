Suma uriașă pe care UE o pune la bătaie pentru a trece peste criză

Guvernele europene caută tot felul de soluții pentru a trece cu bine peste criza cauzată de pandemie. Bruxellesul propune un plan măreț prin care vrea să ajute statele membre. Suma e una uriașă.

Comisia Europeană știe că pandemie nu va trece fără să lase urme. Multe țări vor fi lovite din punct de vedere economic și, dacă pentru cei bogați din vest va fi mai ușor, impactul se va resimți puternic spre estul Europei.

La Bruxelles se vorbește despre un plan de ajutorare economic în valoare de 100 de miliarde de euro. Este o sumă uriașă pusă la dispoziția statelor membre, care are rolul de a ajuta repornirea motoarelor economice.

UE, ajutor de 100 de miliarde de euro

Pachetul de sprijin e propus de Comisia Europeană și e cel mai mare de până acum. Pentru ca acești bani să ajungă la statele membre, e nevoie și de aprobarea Consilului, dar se pare că există acest consens. Fondul se numește SURE, are o valoare de 100 miliarde de euro, bani care vor fi alocați sub formă de împrumut.

Guvernele se pot împrumuta pentru a susține direct angajații și companiile afectate de criza medicală. Cu acest ajutor, firmele vor putea să reducă temporar timpul de lucru al angajaților în loc să îi trimită în șomaj sau șomaj tehnic, iar statul va susține o parte din efortul financiar. Schema se va putea aplica și celor care lucrează sub diferite forme de self employment.

CE precizează că împrumuturile luate de statele membre din acest fond vor fi susținute de garanții furnizate de state. Banii vin tot din împrumuturi, dar făcute de la nivelul Comisiei Europene de pe piețele financiare. Avantajul e că, în acest fel, CE – ca entitate – se împrumută la dobânzi mici.

Țara care a insistat puternic pentru crearea unui astfel de fond comun este Franța. Ministrul francez de de finanțe, Bruno Le Maire, explica că nu toată lumea a fost de acord.