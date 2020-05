Specialiștii dintr-un laborator secret caută 15 ore pe zi căi de-a distruge virusul

Cercetătorii dintr-un laborator din Statele Unite muncesc 15 ore pe zi, șapte zile pe săptămână, pentru a înțelege cum putem distruge virusul.

Cercetătorii din cadrul laboratorului de cercetare în ceea ce privește apărarea biologică de la Department of Homeland Security se concentrează acum pe un singur lucru: noul coronavirus. The National Biodefense Analysis and Countermeasures Center (NBACC) este un centru creat special în 2001 ca răspuns pentru scrisorile cu anthrax trimise către organizațiile media cu câteva săptămâni înainte de tragedia de la turnurile gemene din același an.

NBACC are o acreditare de nivel 4 de biosiguranță. Acest lucru le permite oamenilor de știință de aici să cerceteze cei mai mortali agenți patogeni, chiar și cei pentru care nu există vreun vaccin sau tratament. Este una dintre cele doar șapte astfel de organizații din țară.

Securitatea în cadrul acestui laborator este extrem de strictă. Atunci când o echipă NBC News a vizitat recent laboratorul, oficialii au spus că a fost prima dată în ultimii zece ani când camerele i-au trecut pragul. Și chiar și atunci echipajului nu i s-a permis să treacă dincolo de holul principal.

Ce vor să afle despre virus cercetătorii din laborator

Principalul scop al cercetătilor este să obțină mai multe informații despre cât poate supraviețui virusul pe diferite suprafețe și în aer, dar și cât de ușor se poate transmite.

Laboratorul a primit primul său eșantion de agent patogen obținut dintr-un caz din statul Washington. Vorbim despre cazul care, în februarie, a devenit primul deces confirmat de coronavirus din Statele Unite. De atunci, cercetătorii au achiziționat și alte probe din întreaga lume cu intenția de a afla dacă structura biologică a virusului s-a schimbat pe măsură ce s-a răspândit pe glob.

De fapt, cercetătorii din laborator au o listă de întrebări la care vor să găsească răspuns. Lista include întrebări precum „De câtă expunere e nevoie pentru a îmbolnăvi un individ sănătos?”, „Cum se răspândește de la o gazdă la alta?” și „După cât timp de la infecție apar simptome?”.

Ce au descoperit până acum

Printre cele mai importante descoperiri se numără și concluzia testelor preliminare, care au arătat că dezinfectanții pot juca un rol important în neutralizarea virusului. O altă observație surprinzătoare arată că razele ultraviolete provenite de la soare pot avea un efect puternic asupra virusului.

„Ceea ce am descoperit până acum este că lumina soarelui pare a fi foarte nocivă pentru virus”, a explicat Paul Dabisch, un om de știință senior, care conduce studiul coronavirusului din cadrul unității. „Și așa, în câteva minute, majoritatea virusului este dezactivată pe suprafețe și în aer, în lumina directă a soarelui”, spune acesta.

Oamenii de știință spun că acest lucru ar putea avea un efect profund asupra eradicării virusului pe obiecte de zi cu zi, cum ar fi cărucioarele pentru cumpărături, aparatele din zonele de joacă sau mobilierul exterior. Studiile preliminare din laborator arată că razele soare pot distruge virusul de pe obiecte din plastic foarte repede.

Aceștia au descoperit, de asemenea, că temperaturile și umiditatea mai ridicate pot ajuta atât la uciderea virusului, cât și la reducerea riscului de transmitere a acestuia.

Camerele speciale care contribuie la cercetarea virusului

Pentru a reproduce diferite climate, laboratorul utilizează mai multe camere controlate din punct de vedere al mediului. Este singurul laborator din SUA cu această capacitate. Acest lucru permite cercetătorilor să măsoare potențialul de supraviețuire a virusului în diferite regiuni, imitând nivelurile tipice ale razelor soarelui, temperaturilor și umidității.

Pe lângă măsurarea duratei de supraviețuire a virusului pe suprafețe, acele camere sunt folosite pentru a analiza modul în care COVID-19 este transmis prin aer și cât timp poate supraviețui sub formă de particule mici cunoscute sub numele de aerosoli.

Cercetătorii din laborator au mai făcut o descoperire importantă în acest sens. Aceștia au ajuns la concluzia că mărimea picăturilor de salivă pe care un individ infectat le generează prin vorbire, tuse sau strănut nu are nicio influență asupra nivelului de contagiune. Picăturile chiar și mai mici decât un fir de păr pot fi letale.

Oamenii de știință din cadrul NBACC mai au un scop important pe care vor să-l atingă: vor să găsească diferite metode de decontaminare pentru echipamentele de protecție, precum măștile N95, astfel încât echipamentul să poată fi reutilizat, dacă este necesar.