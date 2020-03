Soluția prin care faci „seară de Netflix” cu prietenii tăi chiar și la distanță

E o perioadă în care autoritățile ți-au spus să stai în casă și să nu ieși decât dacă e absolut necesar și bine ar fi să respecți aceste reguli. Nu înseamnă, însă, că nu te poți uita în același timp cu prietenii la filme pe Netflix, chiar dacă sunteți la distanță.

E pandemie din cauza coronavirus. Asta înseamnă că multă lume stă acasă, se lucrează de la domiciliu și se evită, pe cât posibil, locurile aglomerate. Asta înseamnă, între altele, că în această perioadă crește consumul de conținut online, inclusiv consumul de pe platformele gen Netflix.

Ai, însă, o mare problemă. În condițiile în care autoritățile recomandă distanța socială, nu prea mai ai cum să-ți chemi prietenii acasă să vă uitați împreună la Netflix. Bine, poți să o faci, dar nu e chiar indicat.

Din fericire, există o soluție să vă adunați cu toții în jurul unui film. E vorba de o extensie a Google Chrome, un truc care te ajută să comentezi în timp real și să te uiți cu prietenii tăi la același film. Hai să vezi cum funcționează Netflix Party.

Așa cum spuneam, Netflix Party e o extensie a Google Chrome care-ți permite să organizezi seri de film, chiar dacă prietenii tăi sunt la distanță. Practic, dacă apelezi la acest truc, poți vedea filmul în același timp, fiecare participant poate pune pauză sau poate derula și există și o fereastră de chat.

Totul e, așadar, sincronizat, iar extensia poate fi descărcată gratuit.

Netflix Party se recomandă a fi un nou mod de a viziona producțiile platformei, chiar dacă nu te afli lângă prietenii tăi.

Un utilizator de pe Twitter a explicat, în video-ul de mai jos, cum se procedează.

okay this is so cool!!! #QuarantineLife pic.twitter.com/EbC9bwQDVI

— miss yeehaw (@iguesskeila) March 17, 2020