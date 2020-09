Soluția pentru toți românii care au o Dacia veche: te costă mai puțin decât una nouă și mergi aproape gratis

Dacia Logan există pe piață din 2004. Dacă ești unul dintre oamenii care au cumpărat una atunci, sau până în 2010, e bine să știi că există soluții de-a o moderniza. Și prețul nici nu e exagerat de mare.

O mașină electrică nouă și cu suficient spațiu costă cel puțin 25 – 30.000 de euro. Cum ar fi să actualizezi însă un model clasic, cum ar fi o Dacia Logan? Ei bine, se poate. Și la un cost rezonabil pentru așa schimbare.

Cel mai nou experiment în zona asta a fost făcut de trei oameni din Republica Moldova specializați în inginerie. Ei au făcut un kit pe care să-l pui pe Dacia Logan și să ai o mașină electrică.

Inginerii au ales câteva soluţii relativ simple şi practice, care să asigure viabilitatea proiectului. Ei au ales să instaleze un motor electric pe Dacia Logan, iar poziţionarea lui cea mai logică şi mai simplă este în apropierea cutiei de viteze, în locul motorului cu ardere internă. Acesta dezvoltă 41 CP și are o putere de 30 kW. Nu e chiar cel mai rapid din lume, ba din contră, dar pentru o mașină de oraș e bun.

Bateria e de tip LiFePo4, adică una pe bază de fosfat de fier şi litiu, notază Piața Auto. Are capacitatea totală de 15 kWh și o intensitate maximă de 400 A. Per total, mașina are o autonomie de 120 kilometri. Iar kitul cu totul cântărește 900 de kilograme și costă circa 7.000 de euro. În timp, dacă proiectul are succes, prețul poate scădea.

Proiectul din România pentru Dacia Logan electrică

În România îl avem pe Marc Areny, francezul care a transformat o Dacia Logan într-o mașină electrică. El și-a prezentat proiectul în 2014, iar încă de atunci mașina era deja omologată RAR să circule pe străzi. El a folosit ca „material” de bază un Logan din 2005.

A povestit că bateriile le-a luat din China și America și erau proiectate pentru 3.000 de cicluri, adică circa 10 ani. Mașina era dotată cu 30 de baterii. A câte 200 de euro fiecare, costul total a fost de 6.000 de euro. Costă mai mult decât ce-a făcut pe primul model (13.000 de euro), pentru că toate lucrurile sunt, pe scurt, mai finisate.

În ceea ce privește costul de încărcare, fie alimentezi cu bani, fie alimentezi în diverse puncte în care încă e gratuit. Kaufland, de exemplu, oferă așa ceva.