Cum vrea Serviciul Secret să spioneze cetățeni prin locația telefoanelor

Serviciul Secret al SUA (USSS) a semnat un contract pentru a accesa Locate X, un serviciu care permite forțelor de ordine să urmărească locațiile de pe telefoanele utilizatorilor.

Contractul indică faptul că USSS a plătit companiei Babel Street din Virginia suma în valoare de aproximativ 36.000 USD pentru a adăuga Locate X la un pachet de monitorizare a rețelelor sociale în valoare de 2 milioane dolari.

Locate X e un instrument puternic de urmărire care agregă datele din aplicațiile populare instalate pe telefon, după cum notează Protocol. Apoi permite celor care au cumpărat Locate X să urmărească istoricul locației dispozitivelor active la un anumit moment și loc.

Acesta a raportat că USSS, US Customs and Border Patrol și Immigration and Customs Enforcement au utilizat toate produsul. Contractul USSS publicat de Motherboard și obtinut prin solicitarea Freedom of Information Act, a fost încheiat pentru perioada 2017-2018.

Cum sunt colectate datele?

Produsele precum Locate X se bazează, de obicei, pe brokeri de date care oferă acces la cantități mari de date ale utilizatorilor, de altfel, considerate anonime.

Sunt destinate doar marketing-ului sau altor entități din afara administrației publice. În practică, este foarte probabilă identificarea unor utilizatori individuali.

Produsele de acest tip permit forțelor de ordine să treacă peste pasul în care trebuie să obțină un mandat pentru a solicita date de la companii, proces care ar oferi mai multă responsabilitate și confidențialitate.

Parlamentarii și activiști ai libertăților civile au criticat această strategie. În iunie, Camera Reprezentanților a deschis o anchetă în ceea ce privește Venntel, o altă companie de urmărire care a lucrat cu Departamentul pentru Securitate internă.

Senatorul Ron Wyden a anunțat recent un nou proiect de lege, numit al “The Fourth Amendment Is Not For Sale” (trad.: „Al patrulea amendament nu este de vânzare”), care ar interzice aceste achiziții de date. Wyden a declarat pentru Motherboard că biroul său a cerut mai multe detalii din partea Babel Street despre modul în care Locate X funcționează, dar că firma nu a răspuns la întrebări.