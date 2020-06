Secretul pe care toți cei care au card bancar nu-l știu. Ce înseamnă acest număr de pe card

Cu siguranță ai un card bancar. Unii români au chiar mai multe, fie că vorbim de debit sau credit, fie că sunt cele de tip Revolut. Dar te-ai întrebat ce înseamnă toate acele cifre de pe el?

De cele mai multe ori, chiar și în România, un card are 16 cifre pe el, dispuse în grupuri de câte patru cifre. Primele 6 cifre formează Numărul de Identificare al Emitentului. Asta e după cum urmează: Visa are 4xxxxv, Mastercard are 51xxvx sau 55xxxx. Astfel, știi precis cine are grijă de siguranța cardului. Mai există și Maestro cu 67xxxx.

Ce urmează sunt nouă cifre relevante pentru numărul de cont al proprietarului. În fine, ultima cifră este așa-numită „checksum”, și se folosește pentru validarea cardurilor după algoritmul Luhn.

Cum te asiguri că nu-ți sunt furați banii de pe card la bancomat

Tehnica prin care îți sunt furați banii la bancomat se numește skimming. Este o tehnică pe care infractorii o folosesc de mai mulți ani pentru a copia datele cardurilor, la bancomat. Cu ajutorul dispozitivelor, denumite și „pisici”, reușesc să obțină informațiile necesare. Ce urmează să facă e o clonă a cardurilor și să retragă banii de la alte bancomate.

Ca să nu ți se întâmple așa ceva, ia-ți câteva măsuri de protecție. Verifică dacă fanta bancomatului nu are cumva o dublură. Dacă tragi puțin de ea și nu se mișcă nimic, ar trebui să fie totul în regulă. Un alt indiciu este tastatura. Mai precis, cele aplicate peste vor fi un pic mai groase. O tastatură falsă, pusă peste cea originală, nu va fi la fel de bine prinsă.

Încă un pont util e să zgâlțâi puțin cardul când îl scoți din bancomat. În eventualitatea că există un skimmer pe care nu l-ai detectat, mișcarea cardului va face imposibilă copierea datelor. Și folosește pe cât posibil bancomatele din interiorul băncilor. Sunt aproape imposibil de spart.