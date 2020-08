Se întâmplă la Lidl în plină criză. Toți românii trebuie să afle despre această decizie

Lidl are un an bun în România. Cel puțin poți trage asta drept concluzie pe baza ultimelor planuri ale lanțului de magazine. Urmează o perioadă aglomerată pentru retailer.

În prezent, Lidl e pe locul trei în topul retailerilor după Kaufland și Carrefour. Dar vrea să urce în acest clasament și în acest sens a pregătit o extindere accelerată în România. Debutează această schimbare cu un magazin nou în Rahova.

Lidl a fost autorizat să construiască un nou magazin pe Șoseaua Sălaj, nr. 241, din cartietul Rahova. Lidl deține aici un teren de circa 7.000 de metri pătrat, cumpărat în vara anului 2017, și va ridica un magazin cu o suprafață construită de 2.000 de metri pătrați. Datele sunt extrase de Profit.ro din documentele depuse la primărie.

Vestea de acum vine în completarea celei din aprilie, când s-a aflat că Veronica Gușă de Drăgan a primit aprobarea necesară construirii unui magazin Lidl în locul fostei tipografii Fed Print din București.

Primăria Municipiului București a aprobat pentru acest teren un Plan Urbanistic Zonal ce prevede construcția unui magazin Lidl de circa 2.200 de metri pătrați și 128 de locuri de parcare.

Cât de repede se extinde Lidl în România?

În 2019, Lidl a inaugurat 24 de magazine, cele mai multe de când a debutat în România în 2011. Iar în primele șase luni din 2020 a inaugurat alte 16 magazine. Totodată, a înregistrat în 2019 afaceri de 9,7 miliarde de lei, în creștere cu circa 24% față de cele din 2019. A fost unul dintre cele mai alerte ritmuri de creștere de pe piața locală de retail.

În prezent, Lidl are 274 de magazine în România. Dar 33 dintre acestea sunt în București. Mai are și cinci centre logistice. În total, are circa 8.000 de angajați în România.

Însă ziceam la început de clasamentul retailerilor. Ei bine, Lidl și Kaufland fac parte din grupul Schwarz, al șaselea cel mai mare retailer din lume după cifra de afaceri.