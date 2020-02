Netflix schimbă rareori ceva în platforma sa. Dar se pare că se înmulțise numărul nemulțumirilor. Așa că a decis să se conformeze.

Platforma Netflix e, de obicei, destul de intuitivă. Fie că te uiți pe televizor, pe telefon sau pe laptop, navigarea e, cât de cât, ușoară. De asemenea, din punct de vedere al performanței, platforma de streaming a americanilor stă mult mai bine decât cele ale rivalilor.

Totuși, au existat câteva nemulțumiri. Mulți utilizatori s-au plâns de faptul că-i deranjează funcția de autoplay. Adică momentul ăla în care căutai prin librărie și trailerul/preview-ul unui film sau serial pornea automat, deși nu dădeai click.

Acum, Netflix a decis să rezolve acest lucru.

Dacă ai observat, atunci când te uiți la un serial, la final începe un cronometru care să anunțe începerea următorului episod. Poți să oprești trecerea, iar funcția asta e valabilă încă din 2014.

Dar în momentul în care cauți prin librăria video pentru un film, serial sau show de comedie, observi că trailerul/preview-ul producției pornește automat. Acum, această funcție poate fi oprită, în cazul în care o consideri enervantă. Practic, vei avea ocazia să navighezi pe pagina de start sau să-ți cauți liniștit filmul dorit fără să fii întrerupt de un alt conținut care să-ți atragă atenția.

Unii utilizatori, după cum recunoaște Netflix, consideră această funcție enervantă. Alții nu. Așa că platforma de streaming a decis să-i lase pe aceștia să decidă.

Ca să dezactivezi funcția de autoplay, trebuie să mergi la “Manage Profiles” în meniul principal, selectezi profilul la care dorești schimbarea și apoi debifezi căsuța “Autoplay previews while browsing on all devices“. De asemenea, poți comuta de pe on pe off sau invers și căsuța “Autoplay next episode in a series on all devices”.

Some people find this feature helpful. Others not so much.

We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here’s how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab

— Netflix US (@netflix) February 6, 2020