Cercetătorii continuă să încerce să găsească un tratament pentru noul virus, iar acum au ajuns să se folosească de sângele de lamă pentru a ajunge la un rezultat.

Un grup de oamenii de știință belgieni din cadrul Vlaams Institute for Biotechnology și un altul din cadrul University of Texas at Austin au ajuns la concluzia că sângele de lamă ar putea fi un element important pentru rezolvarea crizei actuale. Mai concret, este vorba despre anticorpii produși de camelide, care sunt mult mai mici decât cei pe care îi dezvoltă corpul uman. Sunt numiți nanocorpi. Ca rezultat, aceștia ar putea fi mai eficienți în țintirea virusurilor microscopici.

De fapt, grupul de cercetători a început proiectul prin care caută tratament pentru virusuri acum patru ani. Au început atunci să caute anticorpi care ar putea neutraliza virusul SARS, care s-a răspândit în 2003, și virusul MERS, care a cauzat o epidemie în 2012.

Unei lame numită Winter i-au fost administrate versiuni sigure de SARS și MERS și i-au fost prelevate apoi mostre de sânge.

Sângele de lamă, eficient în dezvoltarea unui tratament pentru virusuri

Anticorpii găsiți în sângele de lama au fost eficienți împotriva MERS și SARS, care sunt „rude” apropiate ale virusului care provoacă COVID-19.

De asemenea, în urmă cu doi ani, o echipă de cercetători de la Institutul Scripps din sudul Californiei a folosit anticorpi de lamă în cercetarea lor privind dezvoltarea unui vaccin antigripal universal. Acea echipă a descoperit că anticorpii acestui animal sunt suficient de eficienți pentru a neutraliza o serie destul de lungă de virusuri gripale. Astfel, de data aceasta, cercetătorii au identificat fragmente ale nanocorpilor pentru a vedea care se atașează mai puternic de noul coronavirus și identifica astfel un tratament împotriva virusului.

În trecut, sângele de lamă a fost folosit și pentru încercarea dezvoltării unui vaccin pentru virusul HIV.