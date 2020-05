Pe lângă toate celelalte telefoane pe care Samsung le-a anunțat anul acesta, compania are un model special. Și va ajunge la vânzare chiar de anul acesta.

Samsung și-a denumit noul model Galaxy A Quantum. Și acel Quantum nu înseamnă chiar că-i un calculator cuantic în telefon, ci că e un model care beneficiază de-o criptare mai avansată decât oricare alt telefon de pe piață. Acest telefon beneficiază Quantum Random Number Generator (QRNG), adică generator cuantic de numere aleatorii. Iar asta ar trebui să sporească securitatea datelor.

Ce face, propriu-zis, telefonul Samsung e să apeleze la această tehnologie de criptare cuantică prin care generează numere aleatorii, dezvoltând chei de protecție impredictibile. Aceste numere sunt apoi trimise către un serviciu care necesită identificare și certificare, cum ar fi aplicațiile de plăți sau cele în care îți ții datele sensibile.

Ce face acest Samsung dincolo de-a fi foarte sigur?

Samsung Galaxy A Quantum are un ecran de 6,7 inci OLED cu o cameră de selfie de 32 megapixeli, are scanner de amprentă în ecran și patru camere pe spate. Are o cameră de 64 MP, una de 12 MP ultrawide, una de 5 MP macro și un senzor de 5 MP care măsoară adâncimea de câmp. Are și modem 5G, la pachet cu 8 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare.

Cipul QRNG folosit pe telefonul Samsung e separat de procesor și alte componente hardware, ceea ce ar putea fi un plus în creșterea gradului de securitate. E compus dintr-un LED și un senzor CMOS (folosit la camere). Când LED-ul emite lumină către senzorul CMOS, generează zgomot de imagine. Cipul interpretează acel zgomot de imagine ca fiind o generare cuantică de date.

Mai departe, acele date devin șiruri de numere care nu ar putea fi ghicite prin mecanismele clasice din prezent. Cipul folosit de Samsung a fost dezvoltat de SK Telecom, operator din Coreea de Sud, și compania susține că o aplicație care folosește așa ceva ar putea oferi un serviciu care nu poate fi spart.

Deocamdată, funcționează doar cu servicii SK Telecom, dar, dacă tehnologia e confirmată, e posibil s-o vedem și în alte zone. Altfel, telefonul va fi la vânzare din 22 mai la un preț de circa 500 de euro.