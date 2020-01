Cel mai bun motiv pentru care o să vrei noul telefon pliabil de la Samsung

Pe 11 februarie, Samsung va prezenta atât seria S20, cât și un telefon pliabil nou. Și nu-i ca precedentul.

Încă din octombrie 2019 Samsung a prezentat cele două abordări pentru telefoane pliabile. Iar Galaxy Fold a fost prezentat odată cu seria Galaxy S10. Acum, în 2020, Samsung alege să facă un telefon care îți aduce aminte de cele cu clapetă.

Samsung Galaxy Z Flip – nume care s-ar putea să nu rămână – are un singur ecran care se pliază pe orizontală. Ca specificații, ar avea două camere de 12 megapixeli – wide și ultrawide, ca Galaxy S10e -, încărcare rapidă la 15 wați și ecran Dynamic AMOLED de peste 6 inci.

Pe față, noul Samsung pliabil ar avea un ecran de doar 1 inci pe care să verifici notificările și, eventual, să faci un selfie. Telefonul va avea Android 10 cu interfața One UI 2.0 și motivul pentru care ai fi interesat de unul e că, dacă închizi telefonul în timpul unui apel, închide și apelul. Fix. Ca. La. Un. Telefon. Cu. Clapetă. Ceea ce, pentru nostalgie, sună excelent.

Just got a message from my source with more info on this. It’s a double pivot hinge. You can basically use it to free stop at any wide and useful angle and it will hold. Seems pretty great. https://t.co/jRK4YjmPI4

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 23, 2020