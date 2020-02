Samsung S20 mai vine cu o surpriză de care aflăm abia acum

Samsung S20 va fi prezentat pe 11 februarie. Până atunci, Google ar avea ceva de prezentat la evenimentul Samsung.

Samsung Galaxy S20 reprezintă cea mai ambițioasă serie de până acum a companiei. Telefoanele au camere foto mai bune, baterii mai mari ca niciodată și vor fi trei modele, toate premium, eventual cu modem 5G pentru fiecare. Google, prin contul de Twitter Android, a spus că va mai fi o veste extraordinară. N-a dat mai multe informații.

Something exciting is just around the corner. See you at Unpacked, @SamsungMobile: https://t.co/FU3iJCnf77 pic.twitter.com/M9pGlfRQ26

— Android (@Android) February 6, 2020