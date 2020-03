Samsung pregătește aroganța supremă: camera de 150 megapixeli

În 2020, se poate spune, Samsung a impresionat cu o cameră de 108 megapixeli. Senzorul e folosit atât de companie, cât și de Xiaomi. Până la finalul anului alt senzor ar putea fi incredibil: unul de 150 megapixeli. Ce faci cu el? Poate poze.

În ultimii ani, Samsung a investit masiv în divizia de semiconductori. De-acolo ies și senzorii pentru camere foto. Odată cu seria Galaxy S20, compania a mizat și pe senzorul de 108 megapixeli. Sigur, poți face poze la rezoluția asta, dar miza e, de fapt, să capteze senzorul mai multă lumină și detalii mai bune.

Face asta printr-o tehnică numită pixel binning – grupează nouă pixeli într-unul singur, din imaginea finală. Acum, Samsung lucrează la senzorul de 150 megapixeli pe care l-ar folosi Xiaomi într-un telefon lansat în trimestrul patru din 2020.

Numărul de pixeli poate ți se pare impresionant. Dar nu stă totul în asta. Ce poate furniza senzorul Samsung sunt următoarele: poze de dimensiuni rezonabile cu o cantitate incredibilă de informații, zoom digital fără pierderi de calitate, zgomot de imagine redus. Ca avantaj secundar, fișierele RAW, pentru cei cu adevărat entuziaști, ar fi mai bogate ca niciodată în detalii.

Principiile de la senzorul de 108 MP se vor regăsi și în cel de 150 MP. Doar că acum e posibil ca senzorul să fie și mai mare.

Informațiile dezvăluite până acum indică spre un senzor de 1 inci, ceea ce-i masiv pentru un telefon. Spre comparație, Sony face camerele compacte din seria RX100 și RX10 cu senzori de 1 inci.

Samsung, 150MP, Almost 1″, Nonacell

Limited to flagship pro models

Xiaomi adopted in the Q4 of this year / Oppo, Vivo combined with SD875 in the 1Q of next year

The rear design is almost similar

