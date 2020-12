De ce 2020 poate fi anul în care chiar ai nevoie de un Samsung Note datorită acestor opțiuni

În câteva zile, Samsung Note 20 va fi fost pe piață de două luni. Cu un pic de noroc, în unele magazine, l-ai putea prinde la o ofertă excelentă. Dar ar trebui să-l cumperi? Cu o istorie de aproape un deceniu, cu siguranță nu duce lipsă de atuuri.

Primul Galaxy Note a produs o schimbare semnificativă în piața telefoanelor în 2011. Eu am devenit însă mai atent la serie odată cu Galaxy Note II. Ecranul, pentru câțiva ani, era imens, era un telefon cu stylus care funcționa pe un ecran care, în esență, n-avea nevoie de stylus și promitea o dimensiune nouă de interacțiune cu aceste dispozitive care începeau să fie din ce în ce mai populare în viețile și buzunarele noastre.

Acum, în 2020, Samsung are două modele: Note 20 și Note 20 Ultra. Saltul, dacă vrei să compari primul model cu ce-i acum disponibil, e de la Pământ la Lună. Vorbim, în 2020, de telefoane cu 5G, rezistente la apă și praf, baterii aproape duble, încărcare wireless, ecrane fenomenale și mai multă performanță de calcul decât unele laptopuri lansate în ultimii doi ani.

Rămâne, totuși, o întrebare: cu atât de multe telefoane pe piață, când ecranul mare nu mai e un atu, după cum am văzut și cu Samsung S20 Ultra, de ce ai mai alege un Note?

Samsung Note 20 e mai aproape de un computer decât de un telefon

În 2020, oricare dintre cele două modele de Note se remarcă prin aceste caracteristici: S Pen, conexiune DeX wireless, trei camere foto, încărcare rapidă și ecrane excelente. Când vine vorba de productivitate –⁠ care-i posibilă în proporție mare și pe telefon, la fel de comod ca pe laptop –⁠ ai sistemul de structurare pe foldere, pe fișiere importante (audio, video, descărcări). Poți astfel să jonglezi rapid cu ce documente ai nevoie și când. Totodată, beneficiază de integrare cu serviciile Microsoft.

Pentru mine cel mai relevant e OneDrive pe care îl folosesc pentru backup de poze și video și backup telefonului. Totuși, ai întreaga suită Office disponibilă, ca să îți începi sau termini prezentările în PowerPoint sau să editezi documente Word și să trimiți încă un mail prin Outlook.

Cum informațiile și munca nu mai sunt izolate doar pe telefon sau doar pe laptop, ai vrea o “colaborare” între cele două. Aici se poate dovedi foarte utilă colaborarea Microsoft și Samsung. Poți configura Link to Windows, ca să vezi rapid, pe laptop, ce mesaje îți intră pe telefon, ce apeluri, dar și să transferi mai eficient fișiere.

Este apoi Samsung Notes. În funcție de cât de mult folosești astfel de aplicații, cu atât mai mult vei observa sau nu eficiența pe care o furnizează Samsung pe acest telefon. Notițele sunt sincronizate în cloud, astfel că nu le pierzi niciodată, și poți nota de mână, apoi telefonul pur și simplu să facă textul lizibil și chiar să-l îndrepte. Totodată, în aceeași aplicație poți face adnotări pe documente PDF. Toate acestea sunt intermediate, cum de altfel e evident, de S Pen. Iar S Pen a devenit mai util ca niciodată.

De câțiva ani, Samsung a făcut S Pen mai independent de telefon și mai util când îl folosești. Poți controla conținut pe ecranul telefonului, cum ar fi videourile sau o trecere printr-o prezentare, și poți folosi anumite gesturi în aer pentru comenzi rapide. Acestea, desigur, pe lângă posibilitatea de-a lua notițe direct pe ecranul închis al telefonului.

Odată cu Samsung Note 20 compania mai reglează un lucru: se simte ca un creion sau stilou real? Ca să ai timpul de răspuns al unui creion real, un stylus trebuie să aibă un timp de răspuns redus. Pe Note 20 Ultra, acesta a fost redus la 9 milisecunde. Pe Note 20, timpul e de 26 ms. Și cifrele poate nu înseamnă nimic la prima mână, dar compară cu Note 10: 42 milisecunde. E o diferență sesizabilă și îmbunătățește enorm experiența de utilizare.

Celelalte caracteristici mai mult sau mai puțin evidente de care să profiți

Ziceam de OneDrive și backup de poze și video. Iar aici trebuie menționat că atât Samsung Note 20, cât și Note 20 Ultra te împing să faci poze și să filmezi. Nu știu dacă vei alege neapărat să filmezi 8K, deși ar trebui, dar cel puțin pentru acele cadre pe care vrei să ți le amintești și mâine sunt excelente.

Note 20 are o cameră de 12 megapixeli wide, una de 64 MP pentru zoom și una de 12 MP ultrawide. De cealaltă parte, Note 20 Ultra are senzorul de 108 MP preluat de pe S20 Ultra, 12 MP pentru zoom și 12 MP pentru ultrawide. Cu ambele poți trage videouri HDR10+, 4K până la 60 cadre pe secundă sau 8K. Sigur, poți să nu alegi 8K, dar la acest tip de conținut trebuie să te raportezi astfel: dacă ai deja o cameră foto foarte bună disponibilă, crezi că te mai poți întoarce în timp pentru acele videouri pe care le-ai fi vrut la o rezoluție mai mare?

Fotografii realizate cu Note 20

În ceea ce privește autonomia pentru tot ce-am zis până acum, Note 20 are o baterie de 4.300 mAh și Note 20 Ultra are un acumulator de 4.500 mAh, ambele cu încărcare rapidă la 25 wați. Și pe fiecare dintre ele ai opțiunea să încarci căști sau alte telefoane wireless.

Peste toate acestea, pentru că securitatea e esențială când vorbim de muncă de pe telefon sau de muncă de la distanță, Samsung oferă Knox și îți poți proteja datele de pe telefon în funcție de cum vrei. Securizarea e implementată la nivel hardware și ce trebuie să știi e că n-ar trebui să eviți configurarea unei amprente sau unui cod PIN. Totodată, poți apela la folderul securizat de pe telefon, ca să ții departe de ochi curioși fișierele importante.

Pentru toate acestea, că vorbim de videouri 8K sau cerințe de productivitate, sunt susținute de un hardware excelente. Pe Note 20 ai un ecran de 6,7 inci compatibil HDR10+, pe Note 20 Ultra e un ecran de 6,9 inci cu rată de refresh la 120 Hz și rezoluție Quad HD+. Procesorul e același pe ambele, de ultimă generație produs de Samsung, iar memoria RAM e de 8 GB pe Note 20 sau 12 GB pe Note 20 Ultra. Pe cel din urmă poți alege și opțiunea cu 512 GB spațiu de stocare, ceea ce-i de dorit, ca să ai loc pentru tot acel conținut de care ai nevoie.

Cu un astfel de hardware poți, fără griji, să te bazezi pe telefon pentru productivitate și entertainment. Dacă aș rezuma cele mai importante caracteristici, lista arată așa: camere foto foarte bune, One UI peste Android cu un plus de optimizare și îmbunătățire a experienței de utilizare, DeX wireless, integrare cu servicii Microsoft și S Pen. În cazul meu, cel puțin, S Pen e acel gadget care, iar și iar, mă face să cred că pot cultiva talentul la desen. Totuși, se dovedește esențial pentru semnat documente, luat notițe rapid sau operațiuni de precizie (cum am nevoie în aplicații ca Lightroom sau VSCO).