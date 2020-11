După nouă luni: cele mai importante motive pentru care Samsung S20 e poate cel mai bun telefon din 2020

Între februarie și noiembrie 2020, Samsung a avut un an plin cu lansări noi într-un ritm extrem de alert. Iată-ne cu puțin înainte de finalul anului și cu un model pentru fiecare nivel de preț. Ce loc mai are Samsung Galaxy S20 între toate acestea?

Când Samsung a anunțat seria Galaxy S20 pentru 2020, am spus că o să fie telefonul etalon pentru acest an. Două luni mai târziu i-am pus camerele foto la treabă ca să văd dacă poate înlocui o cameră dedicată, pe care o poți băga în buzunar. Sincer, nu sunt prea multe camere atât de prietenoase cu buzunarele. Iar filmarea 8K e doar un vis chiar și pentru multe camere video profesionale.

La început de noiembrie, aproape de Black Friday, poate vrei un telefon nou. Ce alegi? Eu ți-aș recomanda Samsung S20, motivul pentru care și scriu acest articol. Nu pentru că n-ar fi și alte telefoane bune pe piață, ba chiar oferta e deosebită, dar contează foarte mult cât dai, ce primești și cât de mulțumit ești per total. Hai s-o iau pas cu pas.

Acel telefon pe care nu-l simți în buzunar

Samsung S20 e disponibil în trei versiuni: S20, S20 Plus și S20 Ultra. Dacă vrei să le diferențiezi, dimensiunile generale și ale ecranelor sunt indicatori buni. Primul are un ecran de 6,2 inci, al doilea are 6,7 inci, iar cel mai mare ajunge la 6,9 inci. Dimensiunea e însă singura diferență. Toate au rezoluție Quad HD+, același raport de aspect și, extrem de important, aceeași rată de refresh: 120 Hz.

Am tot insistat, în 2020, pe rata de refresh când am tot scris despre telefoane. Până mai recent toate telefoanele erau la fel: 60 Hz, așa cum și televizorul tău, foarte probabil, încă are. Și nu-i nimic în neregulă cu ea. Și-a făcut treaba decenii la rând, își face treaba și mai departe. Dar în momentul în care folosești ceva mai bun, nici nu mai dai înapoi.

Oricare dintre cele trei telefoane, odată ce le-ai setat pe 120 Hz, se simt ca ceva modern, un echipament care înglobează o super cameră foto-video, aplicații rapide și o interfață prietenoasă — și cu toate acestea interacționezi mai rapid ca niciodată.

Eu sunt însă cel mai interesat de telefoane care oferă acel echilibru între performanță, dimensiuni și autonomie. Aici e Samsung S20. E atât de mic, în ciuda ecranului mare, încât nici nu-l simți în buzunar. Ba chiar îi pui o carcasă doar ca să te asiguri că îi mai dai un pic de greutate. Și nici nu sunt compromisuri acolo unde te-ai aștepta pentru telefoanele mici.

Bateria e mare, la 4.000 mAh, și încărcare e rapidă prin fir, dar suportă și încărcare wireless. Unde mai pui că pe spatele telefonului poți încărca o pereche de căști wireless sau, la nevoie, un alt telefon. Când vine vorba de camerele foto, are una principală de 12 megapixeli, una de 64 MP pentru zoom și una ultrawide de 12 MP. Și, cum ziceam mai sus, filmează 8K. Acesta e momentul în care te întrebi: dar unde văd eu videourile 8K? Deocamdată, pe telefon sau pe un televizor dedicat. Dar dacă ești tipul de om care folosește telefonul timp de doi – trei ani, privește opțiunea ca o utilitate și pentru viitor.

În 10 ani, 8K va fi ce-i 4K în prezent și cu fiecare creștere a rezoluției trebuie să te gândești și așa: nu vrei cel mai bun echipament pentru momentele care se întâmplă acum și vrei să le revezi în viitor? Poze, videouri cu familia, din vacanțe, cu momentele importante din viața copiilor — toate acestea trebuie să “reziste” la viitor și să nu regreți că n-ai avut ceva mai util pentru a captura clipele. Aici e și pariul Samsung pe 8K, nu că te apuci să faci filme de Oscar cu telefonul, deși ai putea.

Ce-i mai bun din ambele lumi

Samsung S20 Plus, la o primă vedere, ar putea părea un telefon fără loc. Există deja Ultra, există deja un telefon mic, de ce ai vrea ceva la mijloc? Tocmai, că-i la mijloc. S20 Plus are o baterie mai mare: 4.500 mAh și același hardware ca mai sus. Dar ecranul e mai mare și sunt utilizatori care ar vrea așa ceva.

Eu, de exemplu, aș vrea un telefon mic atunci când am nevoie să-l țin în buzunar, când sunt pe drumuri, dar niciodată nu spun nu ecranului mai mare, chiar imens, când vine vorba să stau pe internet, să mă uit la videouri sau să mai lucrez la pozele pe care le-am tras în nu știu ce vacanță sau într-un oarecare moment. Ecranul mai mare, cum ai văzut deja în cazul televizoarelor, are avantajul acesta al spațiului (cumva evident).

Telefonul fără compromisuri (mai puțin dimensiunea)

Samsung S20 Ultra e cu adevărat un spectacol al ingineriei și al conceptului de telefon în 2020. E un telefon, e mai mult o tabletă extrem de mică? Uite un fapt divers: prima tabletă Samsung avea 7 inci. Acest telefon are un ecran de 6,9 inci. Și o altă surpriză pe spate: o cameră de 108 megapixeli, prima de acest tip de la Samsung.

Sigur, poți face pozele la 108 megapixeli, căci altfel telefonul face o chestie inspirată: ia informație de la mai mulți pixeli și o utilizează pentru a compune, în imaginea finală, un singur pixel. Per total, poze mai bune. Și video 8K din acest senzor. Tot la camerele foto mai apare o schimbare. Senzorul pentru zoom, care asigură atât zoom optic 4x, cât și unul hibrid de 10x sau unul digital de 100x, are 48 MP.

Bateria modelului Ultra e de 5.000 mAh și beneficiază de încărcare super rapidă la 45 wați (celelalte au la 25 wați). Toate cele trei telefoane au 128 GB spațiu de stocare și le poți adăuga card microSD, ca să ai unde să pui toate acele videouri 8K.

Peste tot ceea ce reprezintă aceste telefoane la nivel hardware mai au și Android cu interfața One UI creată de Samsung. Am așteptat-o încă de când exista la nivel de zvon și acum aștept actualizarea la Android 11. E una dintre cele mai prietenoase și utile interpretări a ce înseamnă interacțiunea cu un telefon. Aplicația camerei foto e intuitivă și, dacă n-ai nevoie de anumite opțiuni, pur și simplu la ascunzi. Are o mulțime de setări prin meniuri, dar dacă nu vrei să te complici la poți ignora. Ai, totodată, Knox pentru securizarea telefonului și scanner de amprentă ultrasonic care funcționează chiar și când ai mâinile ude.

One UI, disponibilă pe toate telefoanele Samsung și cu optimizări pentru fiecare în parte, e construită pe trei piloni importanți: securitate, experiență de utilizare și utilitate. Toate acestea vor fi îmbunătățite cu noua versiune, deja băgate în teste. Și iată ultima veste bună: One UI vine întâi pe seria Samsung Galaxy S20.

În fine, telefonul perfect nu există. Dar cel puțin în 2020 Samsung a furnizat trei modele, care acum intră și la reduceri considerabile, ca să alegi ceva cât mai apropiat de preferințele tale. Și tot pentru preferințe mai zic ceva: toate acestea au Samsung DeX atât pe fir, cât și wireless. DeX presupune, dacă nu te-ai familiarizat cu acest concept, că ai pe laptop sau pe un ecran ce-i pe telefon. Folosești mail direct pe ecranul mare, sortezi pozele mai comod sau, dacă chiar n-ai nevoie, renunți la laptop și folosești telefonul cu o tastatură și un mouse.