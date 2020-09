Samsung Galaxy Z Fold 2. Telefonul care nu te lasă indiferent tocmai a devenit mai bun

În 2019, după o așteptare de aproape șase ani, Samsung a lansat un telefon pliabil. Nu era perfect, cum s-a și văzut, dar era gata pentru utilizatori. În 2020, telefonul respectiv revine. Din punctul meu de vedere, Samsung Galaxy Z Fold 2 rezolvă două probleme.

Inițial, telefonul pliabil a părut un mix: și telefon, și tabletă. Dar dacă e doar un telefon mai mare într-un spațiu mai mic? Încă nu știu, dar știu că Galaxy Z Fold 2 rezolvă cele două chestiuni care nu mi-au plăcut la versiunea precedentă: ecranul mult prea mic pe față și modul în care camerele foto sunt integrate în ecranul mai mare.

Deocamdată, n-am pus mâna pe Samsung Galaxy Z Fold 2, dar înainte de anunțul oficial am avut ocazia să cercetez ce-a schimbat compania la acest model. Acum ecranul mare nu mai e acoperit de plastic, ci e dintr-o sticlă flexibilă. Ecranul de pe față îți dă senzația că, atunci când e pliat, chiar ai un telefon în mână, nu doar un gadget ciudat, ca de jucărie. Sigur, e un ecran alungit, dar tot ca un telefon “clasic” arată.

Pe scurt, tot ce-i Galaxy Z Fold 2 acum e versiunea pe care aș fi vrut-o în 2019, dar aici e de explicat de ce există un astfel de dispozitiv. Revin asupra subiectului. Până atunci e bine să știi că ecranul mare, de pe față, are 6,2 inci (aproape un Full HD) cu 120 Hz rată de refresh și are o cameră selfie pe centru. Cel mare din interior e la 7,6 inci (aproape Quad HD+) și are 120 Hz.

Are și 12 GB memorie RAM, și 256 GB spațiu de stocare pe cea mai rapidă memorie, iar bateria e de 4.500 mAh. Există încărcare rapidă, wireless și pe fir, și chiar reversibilă wireless. Și scannerul de amprente e prezent, dar nu în ecran.

Ce-i lipsește telefonul e un senzor foto de generație nouă, semn că dezvoltarea acestui telefon a fost făcută încă din 2019. Există un senzor de 12 megapixeli pentru camera principală, 12 MP pentru ultrawide și 12 MP pentru telefoto. Iar pentru selfie ai 10 MP. Ideea e că, totuși, Galaxy Z Fold 2 continuă linia de design pe care Samsung S20 sau Note 20 o au, dar și cele din seria Galaxy A.

Samsung susține că balamaua a fost îmbunătățită (ca să nu mai repete problemele de la generația precedentă), dar telefonul încă nu-i rezistent la apă. Cu un preț de aproape 2.000 de euro (9.700 de lei în România, la precomandă), acest telefon nu-i pentru toată lumea, asta e clar, dar poate fi pentru tine.

Samsung Galaxy Z Fold 2 e un telefon. A se confunda, uneori, cu un laptop

Odată cu acest model, Samsung unifică, oarecum, cele două idei de pliere: Flip și Fold. Cel dintâi a venit cu o opțiune utilă: să poți bloca ecranul într-o anumită poziție și să-l poți împărți în două. Un truc similar are și Galaxy Z Fold 2. Ai putea spune, fără să greșești, că devine un laptop în miniatură. Și acest scenariu de folosire ar putea fi cel care îți arată cam ce zonă de extindere a capabilităților telefoanelor țintește Samsung.

Nu știu cât de confortabil e să stai să scrii pe-o tastatură atât de mică, dar să blochezi ecranul mare într-o anumită poziție și să atașezi o tastatură wireless e o idee bună. În fine, asta ține de cum vrea fiecare utilizator să-l folosească. Da, va avea și conectivitate 5G, că doar suntem aproape de finalul lui 2020 și așa ceva a devenit necesitate.

În primul articol despre telefonul pliabil am spus următoarele: „Când Samsung a prezentat prima dată telefonul pliabil, în urmă cu două luni, am văzut reacții de tipul: «e urât», «e scump», «e incomod». Și toate caracterizările de tipul acesta sunt valabile, dar sunt inutile”. În 2020, nu s-a schimbat nimic.

Telefonul e încă scump, cum lesne înțelegi asta din ce oferă, ce propune și ce preț are (față de orice alt telefon), dar nici nu e ca oricare altul. Sigur, cel mai apropiat concurent e Huawei Mate X, dar Huawei e într-o poziție sensibilă acum. Iar Motorola ar putea lejer să declare eșec modelul Razr și să închidă subiectul. E listat cu discount după discount, cu un hardware prea slab pentru perioada în care a fost lansat și cu o singură certitudine: e cu clapetă.

Acesta e mediul în care a fost lansat Samsung Galaxy Z Fold 2. Pe de o parte suntem noi, cei pasionați de tehnologie, care, dacă avem banii necesari, îl cumpărăm fiind mânați doar de ideea de early adopting. Apoi sunt ceilalți care nu-s neapărat interesați de tot ce-i nou, dar acest dispozitiv are ceva aparte. E încă mare și, uneori, incomod, dar comparat cu ce? Cu altele ca el e fix la fel de comod sau incomod. Cu unele normale? Dar nu e normal.

În fine, aștept să văd cum pot folosi un Galaxy Z Fold 2 în activitățile de zi cu zi, dar deocamdată încă e cea mai promițătoare promisiune pentru a accelera dezvoltarea telefoanelor. Dacă te-ai plictisit de „blocuri” de sticlă și metal, fără schimbări mari de la an la an, atunci aici își are locul Galaxy Z Fold 2.

Telefonul de tipul acesta, pliabil, nu e chiar la fel de revoluționar ca ce-a fost conceptul de smartphone la mijlocul anilor 2000. E însă o propunere de-a schimba felul în care folosim telefoanele și ce putem face cu ele. Rămân cu același sentiment ca de la primul Fold: dacă Samsung se ține de acest proiect încă două generații, cel puțin, poate face din el ce-a făcut din Note — un reper în domeniu. Are de partea sa timpul, că Apple nu se grăbește cu așa ceva, iar alți concurenți încă nu are.

Ca să închei și cu prețul: e justificat? Da, e. Și, în egală măsură, nu e. În primul caz, justificarea vine din materiale și cercetarea care a dus la realizarea lui. În al doilea caz, nu-i justificat pentru cine nu are nevoie de așa ceva. Și dacă de un smartphone, mai bun sau mai prost, are nevoie toată lumea în prezent, de un telefon pliabil chiar n-are. Facebook și YouTube, sau TikTok, arată la fel de bine pe oricare alt ecran.