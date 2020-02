Samsung Galaxy Z Flip, oficial: preț, disponibilitate și specificații pentru al doilea telefon pliabil al companiei

La aproximativ un an după ce și-a anunțat prima tentativă de telefon pliabil, Samsung a dezvăluit Galaxy Z Flip, a doua implementare a aceluiași concept futurist.

Dacă aveai de mult timp fantezii cu telefoane pliabile, cea mai nouă creație a sud coreenilor s-ar putea să fie perfectă pentru tine, dincolo de faptul că este cea mai accesibilă din prisma prețului. După câteva luni de speculații pe marginea aparatului, Samsung Galaxy Z Flip a fost dezvăluit în mod oficial.

Având în vedere modul în care se pliază, este mai degrabă o alternativă pentru recent lansatul Motorola Razr, decât pentru vechiul și problematicul Galaxy Fold. Una peste alta, acest gadget rabatabil apelează și el la melancolie, construcția fiind o referință la dispozitivele cu clapetă din ultimele decenii.

Galaxy Z Flip este un smartphone pătrățos atunci când este închis. Îl deschizi doar pentru a dezvălui un panou generos de 6,7 inci în diagonală. Pe exterior, există un ecran micuț pentru notificări și pentru previzualizare, în cazul în care vrei să faci un selfie. Ecranul principal are o ramă infimă, în contextul în care pe RAZR vezi o ramă groasă în partea de jos a ecranului. Rezoluția ecranului este de 2636 x 1080 pixeli.

Pe partea de funcționalitate, balamaua are trei puncte în care se poate opri, la unghiuri diferite. Îl poți pune la 90 de grade pe masă, de exemplu, ca în imaginea de mai sus. Eventual, poți rula aplicații diferite în cele două jumătăți.

Camera frontală a telefonului este de 10 megapixeli cu F/2.4, dar are și două camere principale. Pe spate, găsești un senzor de 12 megapixeli cu F/1.8, stabilizare optică și zoom digital 12x. A doua cameră are tot 12 megapixeli cu obiectiv ultra wide și F/2.2.

Nu este foarte clar ce procesor ascunde la interior, dar se vehiculează că ar fi vorba de Snapdragon 855 Plus, vârful de gamă de anul trecut. În schimb, are 8GB RAM și o memorie internă de 256GB. Acumulatorul are 3300 mAh.

Prețul de achiziție pentru Galaxy Z Flip este de 1380 de dolari și va ajunge în magazine înainte de finalul săptămânii, pe 14 februarie.