Samsung are o surpriză neplăcută pentru viitorul telefon pe care îl lansează

Dacă nicio toamnă nu-i fără un nou telefon Galaxy Note, atunci detaliile despre ce pregătește Samsung încep să apară acum. Galaxy Note 20 și, eventual, Note 20 Plus vor fi telefoanele premium pentru finalul de an.

Ce știm până acum despre Samsung e că a pus baterii mai mari și-o cameră de 108 megapixeli pe telefoane din seria Galaxy S20. Ce mai rămâne pentru Note 20? O îmbunătățire a tehnologiilor deja folosite.

Ultimele detalii despre Samsung Galaxy Note 20 arată că modelul Plus ar avea o baterie de doar 4.370 mAh. Și zic doar, pentru că Galaxy S20 Ultra are un acumulator de 5.000 mAh, în timp ce S20 Plus are unul de 4.500 mAh. Așa că ar fi cumva o dezamăgire ca Samsung să dea înapoi, dar asta poate fi justificat prin nevoia de-a integra un S Pen în această serie. Galaxy Note 20 simplu ar avea o baterie de 4.000 mAh.

În 2019, Galaxy Note 10 Plus a avut o baterie de 4.300 mAh.

La ce noutăți te poți aștepta pentru Samsung Galaxy Note 20

Cu seria Galaxy S20, Samsung a ridicat ștacheta destul de sus. Vorbim de camere care filmează 8K, baterii mari, ecrane foarte bune și mai puțin curbate, dar și o versiune îmbunătățită a interfeței One UI.

Pentru Samsung Galaxy Note 20 putem spera ca Samsung să integreze senzorul de 50 megapixeli pe care l-a anunțat de curând. E foarte probabil să nu repere experimentul camerei de 108 megapixeli, dar în schimb să fie îmbunătățit algoritmul pentru zoom digital.

Altfel, va fi cam același telefon la care te aștepți. Va avea S Pen, One UI peste Android 10, încărcare wireless și cel mai bun hardware. Cu siguranță va exista și-o versiune 5G, pentru că deja vorbim de serii atât 4G, cât și 5G, cum a fost cazul la S20.

Surpriza ar putea veni însă de la materialele folosite în carcasă și, eventual, o paletă nouă de culori.