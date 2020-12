Salariu mai mare pentru români: cele 3 scenarii în care se lucrează la creștere

În ciuda situației din 2020, anul viitor ar putea veni cu o veste importantă: creșterea salariului minim pentru români. În prezent, sunt trei scenarii de lucru pentru acest demers. Anunțul de acum a fost făcut de Consiliul Național al Întreprindeirlor Mici și Mijlocii (CNIPMMR).

Ministerul Muncii a propus creșterea salariului minim pe economie din 2021. Consiliul a vrut să afle de la IMM membre ce scenariu li se pare aplicabil. În acest context, aproape jumătate au spus că niciunul. De asemenea, 17,3% au ales scenariul III, 17% scenariul I și 16,2% scenariul II.

„Propunerea pe care noi am realizat-o este ca în anul 2021 să creștem salariul minim brut pe economie cu rata inflației, adică 2,2%, și cu un procent din ceea ce înseamnă productivitatea muncii, ducând salariul minim brut de la 2.230 de lei la 2.300 de lei. Alte patronate au solicitat înghețarea salariului minim și prorogarea discuției timp de 6 luni”

Florin Jianu, președintele CNIPMMR

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a propus trei scenarii pentru creșterea salariului minim brut:

Scenariul I — creştere cu 150 de lei: de la 2.230 lei la 2380 de lei. Salariul net ar fi de 1.430 lei, iar salariul complet suportat de firmă ar fi de 2.434 lei

Scenariul II — creştere cu 105 lei: la 2.335 de lei. Salariul net: 1.404 lei, iar costul salarial suportat de firmă ar fi de 2.388 lei

Scenariul III — creştere cu 194 de lei: la 2.424 de lei. Salariul net: 1.454 lei, iar costul salarial suportat de firmă ar fi de 2.479 lei

Jianu a spus și că scenariile prezentate de către Ministerul Muncii au o serie de indicatori care sunt prognozați, dar acești indicatori sunt incerți. „Acum avem o profundă descreștere economică, de minus 4% față de ceea ce prognozasem la începutul anului, de plus 4%”, a adăugat acesta. „De asemenea, acești indicatori nu au luat în seamă în niciun fel evoluția crizei economice. Dacă vorbim de o creștere majoră a salariului minim brut pe economie în acest moment vorbim de fapt de domeniile cele mai afectate, pentru că domeniile cu salariu minim sunt HoReCa, Comerț, Servicii. N-o să găsești salariu minim în sectoarele care au crescut sau au înregistrat stagnări, cum este IT sau sectorul public”.

„Între indicatorii folosiți de Minsterul Economiei este productivitatea muncii. Productivitatea muncii diferă de la 1 la 3, uneori. Una e productivitatea muncii în turism, care e în medie la 45-47 de lei, și alta e productivitatea medie în IT, care este la 147 de lei. Dacă iei productivitatea medie iarăși ai impact asupra sectoarelor deficitare.”

Florin Jianu, președintele CNIPMMR

În prezent, înainte de 2021, din 13 ianuarie 2019, salariul minim brut pe economie este de 2.230 de lei, de la 1 ianuarie 2020. La un salariu brut de 2.230 de lei, angajatul primește un salariu net de 1.346 lei, iar firma suportă în total un salariu întreg de 2.280 de lei.

Salariul diferențiat pentru lucrătorii cu facultate care au cel puțin un an vechime în muncă în domeniul studiilor superioare este similar celui din 2019: 2.350 lei brut pe lună. La acest nivel salarial, remunerația netă (în mână) primită de angajat este de 1.413 lei, iar costul total plătit de firmă, de 2.403 lei.

În România, în 2019, erau încadrați cu salariul minim brut de 2.080 lei un număr de 1.370.232 de salariați, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 24% din numărul total de salariați activi (5.631.757 de contracte de muncă). La aceștia se adăugau un număr mic de angajați la stat (33 de salariați).

Independent de discuțiile din România, merită amintit că la nivelul UE se discută despre un salariu minim pentru toate statele membre.