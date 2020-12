Să zbori în același timp și în realitate, și în Microsoft Flight Simulator? Cineva a făcut-o

„Am avut ideea de când a fost anunțată lansarea Flight Simulator”, spune Ismail. „Nu am reușit să fac acest lucru până acum din cauza COVID, dar acum am avut ocazia”, adaugă el.

Folks, I am incredibly, incredibly excited to finally try this. It’s time to play Flight Simulator aboard a flight.

— Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) December 1, 2020